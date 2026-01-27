NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、織田信長（小栗旬）の妹・お市を演じている女優の宮崎あおい。2025年の秋ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）が、13年ぶりの民放連続ドラマ出演で、さらに18年ぶりの大河ドラマ出演と、俳優活動が本格化している。そうしたなか、私生活にも注目が集まっている。

1月25日、『女性セブンプラス』が宮崎に関する記事を配信。2025年に第4子を出産したばかりで、大河ドラマの撮影にも赤ちゃんを連れてくることがあるという。

「宮崎さんは、2007年に結婚した俳優の高岡蒼佑さんと2011年に離婚。元V6の岡田准一さんと2017年に再婚しています。2018年には、岡田さんの所属事務所を通じて宮崎さんの第1子妊娠・出産が公表され、2020年には一部メディアが宮崎さんの第2子妊娠を報じました。

その後の報道はほとんどありませんでしたが、2025年8月、『女性セブン』が宮崎さんの第4子出産を報じ、世間を驚かせました。4人の子育てをしながら、女優業も両立させるのは並大抵の努力では難しいでしょうね。宮崎さんの “女優魂” を感じます」（芸能記者）

40歳の宮崎だが、相変わらずの若々しさを保っているため、SNSでは「とても4児の母には見えない」という声が多数飛び交っている。 ただ、そんな宮崎に対して、Xにはこんな声が……。

《豊臣兄弟、お市のキャスティングなんで宮崎あおいなんだろな…宮崎あおい可愛いけど、さすがにもうそれなりの年齢に見えるし、お市の享年よりも歳上じゃん…？》

《いかに宮崎あおいといえど この頃のお市の方はまだ13歳 さすがに厳しい（笑）》

と、『豊臣兄弟！』でのお市役に疑問を呈する意見が見られるのだ。

「宮崎さんのお市役について、SNSでは好意的な意見が多数なのですが、否定的な意見もあるのは確かです。1月25日放送の第4話では桶狭間の戦いが描かれましたが、その時点でお市はまだ13歳。そう考えると、違和感を持つ人がいてもおかしくはありません。

また、お市と兄・信長が親しげに語る場面が多いのですが、本来であれば、それは妻の濃姫の役まわりなのではないかという意見も見られます。『豊臣兄弟！』は文字どおり、兄弟愛をテーマにしているので、信長とお市の兄妹関係を強く見せたいという、制作側の意図なのでしょう」（同）

マクドナルドのCMで13歳差の広瀬すずと姉妹役で出演していることについても、SNS上で驚きの声が多数あがった宮崎。それもこれも、「若々しさ」ゆえなのだろう。