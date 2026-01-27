キラキラ宝石のような塩の結晶が生えた梅干しがSNSで話題になっている。



【写真】冬といえば、焼き梅干しですね～

理科の実験で見たような綺麗な四角い塩の化粧がぎっしりついているのは、天日干しの梅干し。周囲にも沢山の梅が干されているにもかかわらず、一粒の梅干しに大量の結晶が付いている。塩分摂りすぎを注意される健康志向の高まりから、はちみつ風味など甘い梅干しの流通が増え、昔ながらのしょっぱい梅干しを食べる機会が減りつつある。そんな中発見された塩が析出した梅干しの投稿は話題を集め、8.7万いいねを獲得した。



投稿したのは、梅干しの加工販売をする老舗｢梅樹園｣。SNS担当の浦孝輔さんに話を聞いた。



――塩の結晶がついた梅干しは珍しいものですか？



浦：天日干し後の梅干しは基本的に表面に塩が析出しています。ただ、今回の画像のように一つの梅干しに結晶がたくさん付いた梅干しが見つかるのは、数年に一度ほどで珍しいです。



――結晶がつく原理は？



浦：詳しくは分かりませんが、梅干し作りは、梅の塩漬け→天日干しという流れで行われます。今回の写真は、梅干し作りの途中の工程で、塩漬けした後の状態。おそらく小学生の時に実験する「ミョウバンの結晶づくり」のようなことが起きているのだと思います。



――ジャリッとさせながら食べる梅干しの魅力について教えてください。



浦：1番の魅力は、普段の梅干しでは味わえない食感。しかも、その塩は梅から析出したものなので、ほんのり梅の風味があって、ただの塩味じゃないのも魅力です。



――塩が析出した梅干しの楽しみ方について教えてください。



浦：せっかく析出した塩なので、できればそのまま食べていただきたいです！頑張った一日のご褒美に食べると、梅の酸味と塩味が身体中に染みわたりますよ！



◇ ◇



SNSでは「うちの2017年の梅干しも結晶がキラキラしてる」「うちのおばあちゃんが作る梅干しはこんなの」「はちみつ梅もいいけど、塩が塩析するくらいしょっぱい梅干しで米食いたくなる」「白湯で洗ってから食べるやつ」などの反響が寄せられた。見つけたら、1日のご褒美にジャリッと食べてみては。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）