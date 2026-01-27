1月27日の『ラヴィット！』（TBS系）に、Snow Manの深澤辰哉が急遽出演した。

番組公式Xでは、本日出演予定だったSnow Manの佐久間大介が体調不良のため欠席することを報告。その代役として、深澤が出演することが発表された。

■ベージュトーンのリラックスコーデでスタジオ入りした深澤辰哉

深澤は放送を前に、自身のInstagramのストーリーズを更新。番組セット前で撮影されたオフショットを公開し、「ラヴィット！」「みてね！」と呼びかけた。

写真の深澤は、明るめの茶髪サラストヘアにゴールドのピアスを重ね付けし、ベージュのブルゾンと同系色のワイドパンツを着用したリラックス感のあるスタイリング。インナーにはボーダートップスを合わせ、全体を柔らかなトーンでまとめている。

深澤は指でL字を作った“ラヴィットポーズ”を披露。穏やかな微笑みを浮かべた姿が印象的だ。

ファンからは「茶髪かわいい」「透明感えぐい」「いつもと雰囲気違う衣装かわいい」「ふっかさん代打ありがとう」「朝からビジュ爆発してる」「かっこよすぎ」「さっくんお大事に」といった声が寄せられている。

