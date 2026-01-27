¡Ú13ºÐ¤Ç¤â¤ï¤«¤ë´ðËÜ¡ÛÅê»ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤ëÁ°¤ËÀäÂÐ¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö2Âç¼´¡×¤È¤Ï¡©
º£¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¡Ö¥¹¥È¥¤¥·¥º¥à¡×¤Î¶µ¤¨¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖºÇ½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤Î¸¶Íý¸¶Â§¤Î°ì¤Ä¡¢¾Ç¤é¤ºÁû¤¬¤ºÂ¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Û¤É¤æ¤Ã¤¯¤ê¹½¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëËÜ¡×¡Ö¤¿¤À¤ÎÅê»ñËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²è´üÅª¤ÊÅ¯³Ø½ñ¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ØTHE ALGEBRA OF WEALTH °ìÀ¸¡Ö¤ª¶â¡×¤òµÛ¤¤´ó¤»¤ë ÉÙ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥®¥ã¥í¥¦¥§¥¤Ãø¡¿»ùÅç½¤Ìõ¡Ë¤À¡£ËÜ½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Àî¾½»Ò»á¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
º£Ç¯¤³¤½ËÜ³ÊÅª¤ËÅê»ñ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¶áÇ¯¡ÖÅê»ñ¥Ö¡¼¥à¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¤Î¡Ö¾Ú·ôÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñÄ´ºº¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢18ºÐ°Ê¾å¤Ç³ô¼°¡¢Åê»ñ¿®Â÷¡¢¸ø¼ÒºÄ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï24.1¡ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê4¿Í¤Ë1¿Í¤ÏÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢4¿Í¤Ë3¿Í¤Ï¤Þ¤ÀÅê»ñ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Öº£Ç¯¤³¤½¤ÏÅê»ñ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍ¾Íµ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡×
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
13ºÐ¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÅê»ñ¤Î´ðËÜ¸¶Â§
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØTHE ALGEBRA OF WEALTH °ìÀ¸¡Ö¤ª¶â¡×¤òµÛ¤¤´ó¤»¤ë ÉÙ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃúÇ«¤Ë¡¢¤«¤Ä¡¢ÌÀ³Î¤ËÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤È¹Í¤¨Êý¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø¼Ô¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥®¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢13ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤ÆÅê»ñ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
Êì¿Æ¤ÎÈà»á¥Æ¥ê¡¼¤È¤½¤ÎÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÃÎ¤Ã¤¿³ô¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¥Æ¥ê¡¼¤Ï100¥É¥ë»¥¤ò2ËçÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç13ºÐ¤Î¥®¥ã¥í¥¦¥§¥¤»á¤Ï°ì¿Í¤Ç¾Ú·ô²ñ¼Ò¤òË¬¤ì¡¢¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÅê»ñÀè¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö13ºÐ¤Ç¤â¤ï¤«¤ë´ðËÜ¸¶Â§¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÅê»ñ¤Î2Âç¼´¡×¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤´ðËÜ¸¶Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢Åê»ñÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤âÎäÀÅ¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Åê»ñ¤Î2Âç¼´¡ ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤«¡© ¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¤«¡©
1¤ÄÌÜ¤Î¼´¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡×¤«¡Ö¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¡×¤«¡£
Èñ¤ä¤¹»þ´Ö¤È±Æ¶ÁÎÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê¡½¡½¡ØTHE ALGEBRA OF WEALTH °ìÀ¸¡Ö¤ª¶â¡×¤òµÛ¤¤´ó¤»¤ë ÉÙ¤ÎÊýÄø¼°¡Ùp.302¡Ë
ºÇ¤â¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¶ä¹Ô¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤³¤È¡×¤Ç¡¢ºÇ¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤È¤ÏºÇ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤¤Åê»ñ¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
»Å»ö¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¤À¡£
ÊÌ¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¤È¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥É¡×¡ÖÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»þ´Ö¤ò»È¤¤²á¤®¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¹¬Ê¡¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê»þ´Ö¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Ñ¥Ã¥·¥ÖÅê»ñ¤¬¤¤¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÅê»ñ¿®Â÷¡×¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
Åê»ñ¤Î2Âç¼´¢ Ê¬»¶Åê»ñ¤«¡© ½¸ÃæÅê»ñ¤«¡©
¤â¤¦1¤Ä¤Î¼´¤Ï¡¢¡ÖÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤«¡Ö½¸ÃæÅê»ñ¡×¤«¡£
Ãø¼Ô¤Î¥®¥ã¥í¥¦¥§¥¤»á¤Ï¡ÖÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÏÅê»ñ¤Ç¤â¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£
¡Ê¡½¡½¡ØTHE ALGEBRA OF WEALTH °ìÀ¸¡Ö¤ª¶â¡×¤òµÛ¤¤´ó¤»¤ë ÉÙ¤ÎÊýÄø¼°¡Ùp.304¡Ë
¤É¤ì¤«1¤Ä¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÒ¤±¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Ë²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤òÈï¤ë¤«¤é¤À¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¶¯Ä´¤¹¤Ù¤½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÅê»ñ¤Î¿¼±ó¤Ê¿¿Íý¤Ç¤¢¤ë¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤¬È¯¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Åê»ñ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÀ¤³¦°ì¤Î¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¬»¶Åê»ñ¤·¤¿¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÅ¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑÅª¼«Î©¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï½½Ê¬¤ËÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤äÂç¾¡Íø¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡Ê¡½¡½¡ØTHE ALGEBRA OF WEALTH °ìÀ¸¡Ö¤ª¶â¡×¤òµÛ¤¤´ó¤»¤ë ÉÙ¤ÎÊýÄø¼°¡Ùp.305¡Ë
°ìÈ¯µÕÅ¾¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÁÀ¤ï¤º¡¢Ê¬»¶Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ÂÁ´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ê·ÐºÑÅª¼«Î©¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦°ì¤ÎÂç¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢ÉáÊ×À¤Î¹â¤¤Åê»ñ¤ÎÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÅê»ñÀè¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ³Î¤Ê¼´¤ò»ý¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÁª¤Ó¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡ÊËÜ½ñ¤Ï¡ØTHE ALGEBRA OF WEALTH °ìÀ¸¡Ö¤ª¶â¡×¤òµÛ¤¤´ó¤»¤ë ÉÙ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë