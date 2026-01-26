明星食品（東京都渋谷区）が、日本ピザハット（横浜市）のピザチェーン「ピザハット」と初めてコラボレーションしたカップ焼きそば「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」を、1月26日に発売を開始しました。

【画像】え…マジ…？ コチラが明星食品の焼きそば×ピザハットのマルゲリータ、まさかのセットです！ おいしそう！！

同商品は、ピザハットの人気メニュー「ピザハット・マルゲリータ」を焼きそばで再現。

ソースはトマトペーストをベースにし、ローストオニオンを加え、バジルとオレガノで風味付け。また、ニンニクやチーズなどを加え、オイルを合わせてピザ風の香りに仕上げられています。さらに、バジルペーストにガーリックパウダーを加えたバジルソースと、粉チーズ、トマトフレーク、パセリの「あとのせかやく」がトッピングに付きます。

また、湯切りフタには、ピザハットの公式サイトやアプリからピザを注文する際に使用できる、200円（以下、税込み）引きのクーポンが掲載されています。

同社は「『これはピザか、それとも焼そばか』と問いたくなるこの商品。ぜひ一度ご自身の舌でお確かめください」とアピールしています。

希望小売価格は360円です。

あわせて、明星食品との初コラボを記念し、全国のピザハット店舗にて「明星 ピザハット監修 ピザハット・マルゲリータ味焼そば」1個と「ピザハット・マルゲリータ」Mサイズ1枚がセットになった「ピザと焼そば どっちもマルゲリータセット」を数量限定で販売中です。

セット価格はテイクアウトが1400円、デリバリーが1960円です。

※消費税は10％で算出。

