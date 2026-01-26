【ウミガリ】 2月5日 配信予定 価格：未定

Chilla's Artは、Steamにて一人称銛漁ゲーム「ウミガリ」を2月5日に配信を開始する。価格は未定。

本作は2025年10月にデモ版が配信され、架空の日本の霧深き海で繰り広げられる、一人称銛漁ゲーム。魚を狩り、獲物を売り、燃料を買い、船を強化していく。

そして、大海原にひとり――探索を進めるほどに、奇妙な魚たちが姿を現し、徐々に不穏な雰囲気が立ち込めてくる。

【ウミガリ | Umigari Release Date Announcement Trailer】

