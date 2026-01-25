＜居候の義妹＞姪と一緒に転がり込んできて家事もやらない…もう同情できない！追い出したいです
シングルマザーである義妹とその娘が「しばらくの間だけ置いて」と転がり込んできて半年。家事は何もしない、入れてくれる生活費はほんのわずか。しかもその間、自分の夫は義妹を甘やかし続ける……。自分の家庭がこのような状況になったら、冷静でいられる人は少ないでしょう。
『義妹がずっとわが家に居候していてしんどいです』
誰だって自分の家に義理のきょうだいが長い期間居座ったらイライラしてしまいますよね。しかも義妹は当初の期限としていた時期（姪っ子の小学校入学）が目前に迫っても、まったく動く様子がなく、投稿者さんは「このままずっと居座られるのでは」と恐怖を感じているのだそう。投稿者さんは旦那さんに直接訴えましたが、のれんに腕押し状態。「姪っ子もうちの子と楽しく過ごしているから、いいじゃん」と呑気なことを言っています。これでは投稿者さんが途方に暮れるのも当然でしょう。
投稿者さん宅に居候している義妹は、薬剤師の資格をもっているのだそう。それならば正社員として働けば十分な稼ぎが見込めるでしょう。ところが義妹は「気ままに過ごして娘との時間をつくりたい」という理由で週3日のパート勤務。そして毎月たったの3万円しか生活費を入れていません。投稿者さんとしては不満が募るのも無理はないでしょう。
『家事もやらないお荷物が半年も家にいるの？ もしかしてご飯も作ってあげて、洗濯してあげてるとか？ 家政婦じゃん』
『3万円って相場としてはかなり低いよね？』
現在の投稿者さんはまさにママたちのコメント通り、家政婦状態です。義妹は居候の身でありながら家事のほとんどを投稿者さんに丸投げしている上、ずっと家でゴロゴロしているのだそう。これではストレスが溜まりますね。
約束が反故にされそう。迫るタイムリミット、動かない義妹
同居が始まった当初、義妹は「春に娘が小学生になるから、そのときに区切りをつける」と約束していました。しかしタイムリミットが迫ってもまったく動かない義妹の様子を見ると「この期限は守られない可能性が高い」とママたちは考えたようです。
『「次の春」じゃ遅すぎる。ギリギリでも学校には入れるけど、とっとと家を見つけて住民票だけでも移さないと、投稿者さん宅から通うことになるよ』
『「賃貸を探したけど学区内になかった」「他の学区に移る手続き面倒くさい、友だちもいるみたいだから」で、結局小学校にあがっても投稿者さんの家にいる未来が簡単に想像できてしまうのだけど……』
今の住所ですでに就学前健診などの手続きを進めている時点で、義妹には「そのまま居座りたい」という意図が見え隠れしているとママたちは指摘しました。このままでは新しい家が見つからなかったことを理由に同居が継続するかもしれません。しかもいずれPTAの役員や学校関連の用事が投稿者さんに回ってくる可能性だってあるのです。「来年の春」まで待つのではなく、今すぐ具体的な行動を起こすべきでしょう。
夫が話にならないなら、義両親を味方につけよう
旦那さんも義妹も、共通して恐れている人物がいます。それは義両親。子どもたち（旦那さんと義妹）に厳しく、しっかりと教育をしてきた義両親です。義妹は「ただでさえ離婚しているのに、お兄ちゃんの家に転がり込んでいると知ったらお母さんたちがキレるから、内緒にしておいて」と投稿者さん夫婦に頼みこんでいるのだそう。これこそが、投稿者さんにとっての最後の切り札ではないでしょうか。
『それなら義両親に報告で終わるじゃん』
『義両親を味方につけるしかないんじゃないの？ 義妹のしていることを洗いざらい報告したらいいよ。「旦那にも話しているけど、何も動いてくれなくて、とても困っている」と話せばいいよ。家事しない、お金入れない、仕事もほとんどしてないって報告したらいいよ』
義両親に打ち明けることは、投稿者さんにとって心理的な負担が大きいかもしれません。しかし旦那さんと義妹に「隠しておきたい弱み」がある以上、これを交渉の切り札として使うのが最も効果的ではないでしょうか。
まずは義妹に対して「引っ越し先を決めて出ていかなければ、義実家に連絡する」と、具体的な期限とともに通告しておくのがよいでしょう。またもし旦那さんが期限に反対したり義妹をかばい続けるなら「あなたの家族はどっちか選んで」と迫るのもいいかもしれません。どうしても旦那さんとの話し合いが平行線をたどってしまうのであれば、投稿者さんが子どもを連れて実家に帰るなど、別居・離婚前提の行動に出る必要がある場合もあるでしょう。投稿者さんが物理的にいなくなれば、旦那さんも義妹も事態の深刻さに気づくかもしれません。
「デモデモダッテ」と言い訳を繰り返していても、現実は何も変わりません。自分の家庭の平和を取り戻すために、ここは心を鬼にして旦那さんと義妹の自立を促す荒療治を実行するのがいいでしょう。