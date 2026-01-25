¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ú¾¾ÅÄ¾æ»Ö¤Î¼ê¤Ö¤é¤Ç¤Ïµ¢¤µ¤Ê¤¤¡ª ¡ÁÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ã·ò¹¯·Ð±Ä¡äÏÀ¡Á Âè24²ó¡Û
2026Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤óËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸µÆü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢È¢º¬±ØÅÁ¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥é¥°¥Ó¡¼¤È¡¢Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Æü¾ï¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¤¯°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±©À¸·ë¸¹¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿²ñ¾ì
6·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥á¥¥·¥³¤Î3¥«¹ñ¶¦ºÅ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Á°²óÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜÎóÅç¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ9·î¤«¤é¤Ï¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ñÆâ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢2·î6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
Æî¹ñ¡¦µÜºê°é¤Á¤Î»ä¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í´¨¤µ¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½Ìò»þÂå¤â²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¡¢¥¹¥¡¼¤ä¥¹¥±¡¼¥È¤Ë¿Æ¤·¤à¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢8ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»ä¤Ï¡¢²Æµ¨¤âÅßµ¨¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç¸ÞÎØ¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¹ñ³«ºÅ¤À¤Ã¤¿98Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÀ¶¿å¹¨ÊÝ¡Ê¤·¤ß¤º¡¦¤Ò¤í¤ä¤¹¡Ë¤µ¤ó¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ä¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜ¥Á¡¼¥à¶â¥á¥À¥ë¤Ï¤¤¤Þ¤â¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¤Î¤â¡¢¼Â¤ÏÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤·¤¿¡£2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»Âç²ñ¤Ç¤¹¡£Àã»³¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡£½ÐÈ¯Á°¤Ë¤Ï´¨¤µÂÐºö¤Î¥¦¥¨¥¢¤ò°ì¼°¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÂ·¤¨¡¢Ç°Æþ¤ê¤Ë½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤â´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤¾ì½ê¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÊ¿¾»¤Ï¡¢2·î¤ÏÌë´Ö¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹20¡î¶á¤¯¤Þ¤ÇÎä¤¨¹þ¤à¤³¤È¤â¡£¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹
¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë´¨¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ëÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¸½¾ì¼èºà¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤¬ºÇ¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Åßµ¨¶¥µ»¤¬»ý¤Ä¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¬Àï¤Ã¤Æ¤¤¿¶¥±Ë¤Ï¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¶Ë¤á¤Æ°ÂÄê¤·¤¿´Ä¶²¼¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¶¥µ»¤Ç¤¹¡£¿å²¹¤¬¾ï¤Ë°ìÄê¤ËÊÝ¤¿¤ì¤¿¡¢ÌµÉ÷¤Î¼¼Æâ¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£ÎÙ¤Î¥ì¡¼¥ó¤È¤Î¶³¦¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢Â¾¼Ô¤Ë¿ÊÏ©¤òË¸¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼ÂÎÏ¤¬·ë²Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤Û¤ÉËÜÈÖ¤Ç¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÈÖ¶¸¤ï¤»¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¶¥µ»¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Åßµ¨¶¥µ»¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢¹ï°ì¹ï¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ëÀã»³¤ÈÉ¹¾å¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤ÎÉ÷¤ÎÊÑ²½¡¢¥¨¥Ã¥¸¤¬¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç¤º¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿½àÈ÷¤ä¼«¿®¤â¡¢°ì½Ö¤ÇÊø¤ìµî¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Å¾ÅÝ¤ä¥³¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤Ï¾ï¤ËÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ¡×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï¡¢»þ¤Ë»Ä¹ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¶¯Îõ¤Ê´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Í×°ø¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿¾»¤Ç¤Ï¡¢¶¯É÷¤ä»ë³¦ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬¹ï¤ß¤ÇÀµ³Î¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ëÂç²ñ±¿±Ä¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Å·¸õ¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä»Ï¤Þ¤ë¤È¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿»þ´Ö¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¿ôÆü´Ö¤â½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¶¥µ»ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¡£µ»½Ñ¤äÂÎÎÏ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´Ä¶¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢Å¬±þ¤¹¤ëÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¥¿¥Õ¤µ¤ÈÂÐ±þÎÏ¤Î¹â¤µ¤³¤½¡¢»ä¤¬Ê¿¾»¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡×¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡£¤³¤ÎÆü¤âÆÞÅ·¤È¶¯É÷¤Ç¡¢¶¥µ»³«»Ï»þ´Ö¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿
Ê¿¾»¤Î¶¥µ»¤ÎÃæ¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢±©À¸·ë¸¹¡Ê¤Ï¤Ë¤å¤¦¡¦¤æ¤Å¤ë¡ËÁª¼ê¤Î¼¹Ç°¤Î¶â¥á¥À¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¾®Ê¿Æà½ï¡Ê¤³¤À¤¤¤é¡¦¤Ê¤ª¡ËÁª¼ê¤ÎÎäÀÅ¤«¤ÄåÌÌ©¤Ê½àÈ÷¤¬·ë¼Â¤·¤¿¶â¥á¥À¥ë¤Ç¤¹¡£±©À¸Áª¼ê¤ÏÄ¾Á°¤Î²ø²æ¤Ç½½Ê¬¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬ÀÑ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç±éµ»¤ò¤ä¤ê¤¤ê¡¢³ê¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Îµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÈÂÎÃæ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¶¯¤¤´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤ÎºÇ½ª³êÁö¥°¥ë¡¼¥×¤¬¾ìÆâ¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¡£±©À¸Áª¼ê¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¶½Ê³¤È´¶Æ°¤Ï¡¢º£¤â¶¯¤¯»ä¤Î¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¾®Ê¿Áª¼ê¤Î³ê¤ê¤«¤é¤Ï¡¢åÌÌ©¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Èµ»½Ñ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢´°àú¤µ¤ÎÃæ¤Ë½É¤ë¿¦¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Á°²ó¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¯¤·ÆÃ¼ì¤ÊÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤Ç¸·¤·¤¤¹ÔÆ°À©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶õµ¤´¶¡×¤ä¡ÖÎ×¾ì´¶¡×¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤¬½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Â¤é¤ì¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂº¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ËÌµþ¤Ç¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÊ¿ÌîÊâÌ´¡Ê¤Ò¤é¤Î¡¦¤¢¤æ¤à¡ËÁª¼ê¤Î°µ´¬¤Î³ê¤ê¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¤³¤Ð¤ä¤·¡¦¤ê¤ç¤¦¤æ¤¦¡ËÁª¼ê¤Î°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È郄ÌÚÈþÈÁ¡Ê¤¿¤«¤®¡¦¤ß¤Û¡ËÁª¼ê¤ÎÊ£¿ô¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê³èÌö¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢ºÆ¤Ó¥ê¥ó¥¯¤äÀã¾å¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·º£¥·¡¼¥º¥óÀä¹¥Ä´¤Î¥â¡¼¥°¥ëËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê¤Û¤ê¤·¤Þ¡¦¤¤¤¯¤Þ¡ËÁª¼ê¤Ç¤¹¡£Èà¤È¤ÏJOC¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È°Ñ°÷²ñ¤Ç¤â¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢²Æµ¨¸ÞÎØ¤«¤é¤â»É·ã¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤Ë¤«¤±¤ë¶¯¤¤»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£À§ÈóÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤Æ¸ÞÎØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤â´ÑµÒ¤Î´¿À¼¤äÁª¼êÆ±»Î¤Î¸òÎ®¡¢³¹Á´ÂÎ¤ÎÇ®µ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¡¢ÃíÌÜ¤·¡¢³Ú¤·¤à¡£¤½¤ó¤Ê»ÑÀª¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¤Âç²ñ¤Ç¤¹¡£
ÉÔ³Î¼Â¤ÊÉñÂæ¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë°ì½Ö¤Îµ±¤¤ò¡¢³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£TEAM JAPAN¤ò¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸/¾¾ÅÄ¾æ»Ö¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡/Cloud9