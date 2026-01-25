¡ÖºÇ½é¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×»³ËÜÍ³¿¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤·¥¬¥ê¥¬¥ê¤À¤Ã¤¿¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎNIKE¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¡£¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤Ëµ±¤¡¢¥Á¡¼¥à2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£½é¤á¤Æ¹Å¼°Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎÁª¼ê¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÎ³Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤¤Æ±µéÀ¸¤Ë¤É¤ó¤É¤óÈ´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤½¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤â¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£ºÇ½é¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤·¥¬¥ê¥¬¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤ÀÀ®Ä¹²áÄø¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î°Õ³°¤Ê²áµî¤Ë²ñ¾ì¤â¤¶¤ï¤á¤¤Þ¤¹¡£
»³ËÜÅê¼ê¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢(ÌîµåÉô¤Ë)Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÆ±µéÀ¸¤¬²¿¿Í¤«Åê¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¹â¹»¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ÉºÇ½é¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åê¼ê¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø»þÂå¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö(¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï)¥Ñ¥ï¡¼¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¾®³Ø¹»¤¯¤é¤¤¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤É¤ó¤É¤ó²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Ï(¥Ð¥Ã¥¿¡¼)¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É(¾Ð)¡×¤È¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤ÇÅú¤¨¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤â¤½¤ó¤Ê¾å¼ê¤Ê»Ò¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤óÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤»¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀµÄ¾¡¢ÇØ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹â¤¯¤ÆÍÍø¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÊÌ¤Ë¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç°ìÎ®¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ç¤¤¤¦¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£