ボーンマスvsリバプール スタメン発表
[1.24 プレミアリーグ第23節](バイタリティ スタジアム)
※26:30開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 4 ルイス・クック
MF 8 アレックス・スコット
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 21 アミン・アドリ
MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 17 フレイザー・フォスター
DF 18 バフォデ・ディアカイト
DF 44 ベリコ・ミロサブリェビッチ
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 27 A. Tóth
MF 49 ドミニク・サディ
MF 51 M. Dacosta
FW 26 エネス・ウナル
FW 50 レミ・リースドティン
監督
アンドニ・イラオラ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
※26:30開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 4 ルイス・クック
MF 8 アレックス・スコット
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 21 アミン・アドリ
MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ
控え
GK 17 フレイザー・フォスター
DF 18 バフォデ・ディアカイト
DF 44 ベリコ・ミロサブリェビッチ
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 27 A. Tóth
MF 49 ドミニク・サディ
MF 51 M. Dacosta
FW 26 エネス・ウナル
FW 50 レミ・リースドティン
監督
アンドニ・イラオラ
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 11 モハメド・サラー
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 47 カルビン・ラムゼイ
MF 3 遠藤航
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります