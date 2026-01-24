アヤックスはフォレンダムと対戦する

オランダ1部アヤックスが1月24日、エールディビジ第20節フォレンダム戦を前にスターティングメンバーを発表。

今冬の移籍市場でアヤックスに加入した冨安健洋がベンチ入りを果たした。出場すれば、イングランド・プレミアリーグのアーセナルに所属した2024年10月5日以来、476日ぶりの公式戦出場となる。

2022年のカタール・ワールドカップ（W杯）前後から負傷に苦しんできた冨安は、昨季限りでアーセナルとの契約を解除して治療に専念してきた。約半年の無所属期間を経て、12月に日本代表でもチームメイトのDF板倉滉が所属するアヤックスに加入し、実戦復帰を目指していた。

フォレンダム戦の前日会見でアヤックスのフレッド・グリム監督は「彼は順調に回復している。まだ良い日も悪い日もある状態だけどね。それでも今はだいぶ良いようだ。彼を選出できるか、見てみよう」と、ベンチ入りを示唆。グリム監督が話した通り、フォレンダム戦にメンバー入りし、オランダでの第一歩を歩むことができるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）