タカラトミーは、ぬいぐるみ「ポケモン30周年記念 おかえり！ピカチュウ1/1」などのアイテム各種を、2026年2月28日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。

おしゃべりしてほっぺが光る「てのひらピカチュウ」

任天堂のゲーム「ポケットモンスター 赤・緑」発売30周年を記念した3商品が登場する。

ぬいぐるみ「ポケモン30周年記念 おかえり！ピカチュウ1/1」は、97年に発売した商品を、当時のフォルムを再現して復刻した。商品タグも当時のデザインに近づけたという。

価格は7480円（以下全て税込）。

「てのひらピカチュウ ぽけふわ」は、全長約13センチの手のひらサイズのフィギュア。25パターンの"おしゃべりボイス"を搭載し、手のひらにのせてなでたり揺らしたりすることで、かわいくおしゃべりしてほっぺが光るギミックを備える。

ふわっとした質感となるよう表面に毛足3ミリの長毛フロッキー素材を採用する。

価格は2200円。

「ポケモン30周年記念 モンコレ旅立ちの3匹セット」は、3匹のポケモンの姿を再現したハイクオリティフィギュア。全9種を用意し、カントー地方からパルデア地方まで、全9地方の冒険のはじめに出会うパートナーポケモンのフィギュア「モンコレ」が3匹ずつセットになっている。

パッケージは各地方のイメージに合わせたデザインで、箱に入れたまま飾っても楽しめる。

ラインアップは、「カントー地方（フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメ）」「ジョウト地方（チコリータ・ヒノアラシ・ワニノコ）」「ホウエン地方（キモリ・アチャモ・ミズゴロウ）」「シンオウ地方（ナエトル・ヒコザル・ポッチャマ）」。

「イッシュ地方（ツタージャ・ポカブ・ミジュマル）」「カロス地方（ハリマロン・フォッコ・ケロマツ）」「アローラ地方（モクロー・ニャビー・アシマリ）」「ガラル地方（サルノリ・ヒバニー・メッソン）」「パルデア地方（ニャオハ・ホゲータ・クワッス）」全9種。

価格は各2145円。