知的パフォーマンスをサポート。東大と共同開発した機能性飲料が登場

And Theは1月26日、東京大学農学生命科学研究科応用生命化学専攻との共同研究により開発した新アミノ酸組成「ヌートロアミノ」（特許出願中）を配合した、思考のコンディショニングや集中シーンに寄り添う“フォーカスドリンク”「NEWTRON」を、Amazon、楽天市場、TikTok Shopにて販売開始します。

■日本初！ 知的パフォーマンスをサポートする機能性飲料

「NEWTRON」は、「知的パフォーマンスの向上」※1 をコンセプトに、同社が東京大学と共同研究を重ね開発した、今までにない機能性飲料“フォーカスドリンク”です。

集中モードに入りたい時やクリエイティブな時間を楽しみたい時など、思考を切り替えたいシーンに寄り添うことを意識して設計。知的な活動に向き合う時間を心地よく支え、没入感のあるひとときを提案します。

同商品は、脳に関する研究分野で注目されている「ヌートロピック（Nootropic）」という考え方に着想を得て、成分特性や研究報告を参考に配合設計を行なっています。

特に、日本初の組成成分として配合された、4種のアミノ酸「ヌートロアミノ」は、マウスを用いた試験において認知に関するスコアの変化が報告されています。「ヌートロアミノ」を含む機能性飲料の商品化は、同製品が日本初となります。

勉強に集中したい時、仕事のパフォーマンスを上げたい時、読書に没頭したい時など、集中の求められる様々なシーンでぜひ「NEWTRON」を飲用し、良質で濃密な集中時間を楽しんではいかがでしょうか。

※1：「知的パフォーマンスの飛躍をサポート」とは、炭酸によるリフレッシュ感や栄養補給を通じた、気分の切り替えによるものです。

また同社では今後も、日常的な継続摂取により脳機能の低下を防ぐサプリメントや、持ち運びに便利なスティックゼリータイプの「NEWTRON」の開発も予定しているほか、目的やライフスタイルに応じた有用成分を組み合わせるカスタムドリンクの提供も計画中です。

■「NEWTRON」の開発背景について

近年、アメリカやイギリスを中心に「脳のコンディショニング」に着目したヌートロピック市場が急速に拡大しています。これは、リモートワークや副業の浸透により、世間が個人の知的生産性をより重視する時代へシフトしているためです。

日本でも、「限られた時間で成果を出す」「より良いアイデアを生み出す」ため、集中を促す脳内環境づくりへの関心が高まっています。

これらの現代的なニーズに応えるべく、同社は「日々の選択を少し豊かにする」ブランドとして、現代人の思考や気分の切り替えに寄り添う機能性飲料「NEWTRON」を開発、提供します。

そして、限られた時間の中で成果を出したい人、集中すべき瞬間にしっかりとスイッチを入れたい人に向けて、“飲むことで、自分の内側から整える”という新しい選択肢を提案しています。

■「NEWTRON」商品特長

（1）機能性飲料の新ジャンル「フォーカスドリンク」

「NEWTRON」は、従来の“エナジードリンク”とは全く異なる、「思考・集中・創造のパフォーマンス」にフォーカスした新領域の飲料。集中したい時にうれしい栄養を補給し、アイデアを形にするまでの過程を後押しします。集中が切れそうなタイミングや、あと少し詰めたい時間帯に、本来の思考力を取り戻す“第二のスイッチ”として機能します。

（2）東京大学との共同研究から生まれた特許技術「ヌートロアミノ」

東京大学との共同研究により開発された4種のアミノ酸「ヌートロアミノ」（用途特許出願中）を配合しています。神経科学分野での研究知見をもとに、同プロジェクトのために独自設計された新しいアミノ酸組成です。マウスを使用した社会的記憶に関する基礎研究において、認知に関するスコアの変化が報告※2 されています。

※2：同研究は動物試験であり、ヒトでの効果を示すものではありません。

（3）栄養を効率よく循環させる設計（ビートルート×ビタミンB群）

アスリートにも注目されているスーパーフード「ビートルート」と、アミノ酸を含む栄養設計では欠かせない「ビタミンB群」を組み合わせました。ビートルートに含まれる天然色素「ベタシアニン」などの特性に注目し、全身のめぐりを意識した設計としています。また、ビタミンB群は栄養設計全体のバランスを考え配合し、日々のコンディショニングや心身のバランスが整った状態を意識した成分設計です。

（4）「リラックス×集中」を意識した、カフェインとテアニンの黄金比

冴え渡る感覚（カフェイン）と、穏やかな安らぎ感（テアニン）を絶妙なバランスで配合。両成分の特性に注目し、γ（ガンマ）波との関連が研究されている成分設計に着想を得て、理想的な集中モードを目指した比率設計です。深く落ち着きながらも思考はクリアで、没入感のある時間に寄り添います。

【その他 配合成分】

マグネシウム：神経に関する研究が行われているミネラルとして知られています。

クエン酸：エネルギー代謝に関する研究が行われている成分として知られています。

◇ヌートロピックとは？

ヌートロピックとは、知的パフォーマンスを高める成分や手法の総称で、神経科学者コルネリウ・E・ジュルジア氏が提唱した概念。

WEB3.0やAI時代の到来とともに、高度な知的能力が求められる昨今、「思考を支えるセルフケア」として欧米を中心に高い注目を集めています。

アーティストやクリエイターのブースターとして、集中したい時や、クリエイティブな時間を深めたいシーンで日常的に活用されています。

■商品概要

商品名：NEWTRON（ニュートロン）

発売日：2026年1月26日

販売先：Amazon、楽天市場、TikTok Shop

フレーバー：アップルソーダ

内容量：250ml

保存方法：常温

賞味期限：製造日から1年

販売価格：希望小売価格

（エボル）