·àÃÄ»Íµ¨¡¢¥Á¥±ÂåÊä½þ¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡×¡¡1¡¦28¤«¤é¼è¤ê°·¤¤³«»Ï¤òÈ¯É½¡Ú³µÍ×¡Û
¡¡·àÃÄ»Íµ¨¤Ï23Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£½êÄê¤Î»öÍ³¤Ç´Ñ·à¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤òÊä½þ¤¹¤ë¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ28Æü¤«¤é¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡×ÊÝ¸±ÎÁÎã¤äÊä½þÂÐ¾Ý¤Ê¤É
¡¡¡ÖÅö¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼è¤ê°·¤¤¤Î³«»ÏÆü¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤ËÈ¼¤¦¡ÖÆÃÊÌ²ÃÆþ´ü´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢µÞ¤ÊÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂæÉ÷Åù¤Î°Å·¸õ¤ËÈ¼¤¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î±¿µÙ¤Ê¤É¡¢½êÄê¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì»öÍ³¤Ë¤è¤ê¤´Íè¾ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤ÇÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Ê¤ª¡Ö¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ä¤ª¿½¹þ¤ß¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢1·î28Æü°Ê¹ß¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡×¤Î³µÍ×
·àÃÄ»Íµ¨¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ÖSHIKI ON-LINE TICKET¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡Ë¡×¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ¸±¡×¡£
1¡¥¼è¤ê°·¤¤³«»ÏÆü
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
2¡¥´û¤Ë¤´Í½ÌóºÑ¤ß¤ÎÊý¤Ø¤Î¡ÖÆÃÊÌ²ÃÆþ´ü´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤ËÈ¼¤¦·Ð²áÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþºÑ¤ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°Ê²¼¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¼êÂ³¤¤¹¤ë¤È¿½¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¡£
ÆÃÊÌ²ÃÆþ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2026Ç¯3·î2Æü¡Ê·î¡Ë
ÂÐ¾Ý¥Á¥±¥Ã¥È¡§¸ø±éÆü¤Þ¤Ç¡Ö8Æü°Ê¾å¡×¤ÎÆü¿ô¤¬¤¢¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¸Â¤ë¡£
3¡¥¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß
ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ÎÆâÍÆ³ÎÇ§¡¢¤ª¤è¤Ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»ÏÆü¡Ê1·î28Æü¡Ë°Ê¹ß¡¢·àÃÄ»Íµ¨¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ê¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡×Åù¡Ë¤Ç°ÆÆâ¤¹¤ëÀìÍÑ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´³ÎÇ§¡¦¤ª¼êÂ³¤¡£
¢£Ãí°Õ»ö¹à
ËÜÊÝ¸±¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤¥×¥é¥¹¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÈÎÇä¡¦°ú¼õ¤ò¹Ô¤¦¾¦ÉÊ¡£
ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤¥×¥é¥¹¾¯³ÛÃ»´üÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤è¤ê¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÊÝ¸±¤Ï¡¢·àÃÄ»Íµ¨id¥»¥ó¥¿¡¼¤Î½ÐÉÊ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
