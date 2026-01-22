¡ÚÃæ·Ñ¡Û»þÂ®194¥¥í»ö¸Î¹µÁÊ¿³ ¡ÖË¡Äî¤«¤é¤ÏÍîÃÀ¤ÎÀ¼¡×°äÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¡´í¸±±¿Å¾Ç§¤á¤¿°ì¿³È½·è¤òÇË´þ
2021Ç¯¤ËÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿»þÂ®194¥¥í¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤ÎºÛÈ½¤ÇÊ¡²¬¹âºÛ¤Ï22Æü¡¢´í¸±±¿Å¾¤À¤ÈÇ§¤á¤º£±¿³È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò£´Ç¯£¶¤«·î¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¹âºÛ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÅáÇª¤µ¤ó¡£
¢¡ºÛÈ½¤ò¼èºà¤·¤¿TOSÅáÇªÍ¥·îµ¼Ô
´í¸±±¿Å¾¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿ÎÌ·º¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º£²ó¤ÎºÛÈ½È½·è¤Ï¸á¸å2»þÈ¾¤«¤é¤³¤ÎÊ¡²¬¹âºÛ¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹µÁÊ¿³¤Î½é¸øÈ½¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÈï¹ð¤ÎÃË¤ÏË¡Äî¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤ÎËÁÆ¬¡¢ºÛÈ½Ä¹¤«¤é°ì¿³¤è¤êÎÌ·º¤¬·Ú¤¤Ä¨Ìò4Ç¯6¤«·î¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤Ë¡ÄîÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤§¡Ä¡×¤ÈÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂ²¤ÎÄ¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¤ÏºÛÈ½Ä¹¤ÎÊý¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤µ¤ó¤ÏÈ½·è¤ÎÍýÍ³¤¬½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë´Ö¡¢¥Îー¥È¤È¥Ú¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸øÈ½Ãæ¡¢¤½¤Î¥Ú¥ó¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢°äÂ²Â¦¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
