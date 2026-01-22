ミナトホールディングス<6862.T>＝新値追い加速。ＡＩデータセンター向けにメモリー半導体の需要が急増しており、キオクシアホールディングス<285A.T>を筆頭に関連銘柄を物色する動きが活発化している。そのなか、産業用メモリーモジュールを主力とする同社にもスポットライトが当たっている。需給逼迫によるＤＲＡＭ価格の高騰は同社にとって強力な追い風となる。２６年３月期は営業利益が１３億７６００万円と前期比８割増を見込むが、更なる増額の可能性を内包している。



フジプレアム<4237.T>＝商い急増のなか一気にストップ高。独自の精密貼合技術を強みにディスプレーパネル関連分野などで実績が高く、ＯＥＭ供給を主軸に太陽光発電システム関連商品の製造販売も手掛けるが、注目されるのは日本で発明された次世代電池として脚光を浴びるペロブスカイト太陽電池への取り組みに経営資源を注いでいること。ペロブスカイト太陽電池は高市早苗首相が重点投資対象に掲げる成長分野でもあり、足もとでケミプロ化成<4960.T>など中低位の関連銘柄が連日ストップ高に買われるなど急速人気化したことを横目に物色人気が波及した形だ。



いちよし証券<8624.T>＝後場急伸し昨年来高値を更新。きょう正午ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の速報値を発表した。営業収益が１７２億１７００万円（前年同期比１９．１％増）、最終利益が２５億１６００万円（同８０．３％増）だったとしており、好業績を評価した買いが集まった。ファンドラップや投資信託の残高が順調に積み上がりストック型ビジネスモデルへの転換が一段と進むなか、安定収益である受益証券のその他受け入れ手数料が増えたことなどが業績拡大に寄与した。



日本電子材料<6855.T>＝マド開け大幅高。約２カ月半ぶりに上場来高値を更新した。ディスコ<6146.T>が前日の決算発表を受け大きく買われているが、好調な業績見通しはもとより、旺盛なＡＩ半導体需要に対応した製造装置への引き合い活発であることが改めて確認された。電子材料の業績も２５年４～９月期の営業利益が前年同期比３０％増の２６億５７００万円と絶好調に推移しているが、これも生成ＡＩ市場の急拡大を背景に、最先端ＡＩ半導体であるＨＢＭ（高帯域幅ＤＲＡＭ）向けプローブカードが力強く収益を牽引する構図となっている。２６年３月期営業利益は会社側予想の４８億円（前期比５％増）を大きく上振れする可能性も指摘されている。



ジー・スリーホールディングス<3647.T>＝物色人気集中。株価１００円台の超低位株ということもあって、個人投資家などの短期資金を呼び込み一時ストップ高。太陽光発電関連を中心とする再生可能エネルギー関連事業を展開している。業績は営業赤字が続いているが、新規事業への展開などで低迷からの脱却を図る。そうしたなか、２１日取引終了後、系統用蓄電池事業の本格展開を視野に「系統用蓄電池事業部門」を新設したことを発表、これを手掛かり材料に投資資金が流入した。株式需給面では直近データで信用買い残が４５万株とピークから大幅に整理進捗した状況にあり、その分上値も軽くなっている。



令和アカウンティング・ホールディングス<296A.T>＝上げ足強め昨年来高値にらむ。同社は２１日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１２．６％増の３９億７３００万円、経常利益は同２９．０％増の１２億２４００万円となった。堅調な業況を評価した買いが入ったようだ。同社は経理に関連するコンサルティング事業を展開。サービスに対する需要が拡大するなか、９９％台の高い契約継続率に支えられて収益が安定して成長した。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS