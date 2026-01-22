北日本から西日本では日本海側を中心に、２５日頃にかけて山沿いや山地に加え、平地でも大雪となるおそれがあり、交通障害に警戒が必要です。

【写真を見る】【大雪情報】北陸100cm、東北・北陸・東海・近畿70cm予想 25日頃にかけ平地でも大雪、近畿で積雪急増のおそれ 路面凍結や交通障害に警戒【最新 雪シミュレーション】

特に近畿地方で降雪強まり、積雪が急激に増加

気象庁によりますと、北日本から東日本の上空約５０００メートルには、氷点下４２度以下の強い寒気が流入しています。この影響で日本海側では雪雲が発達していて、特に近畿地方では、降雪が強まり、積雪が急激に増えています。この強い冬型の気圧配置は25日頃まで続く見込みです。

［雪の予想］（多い所）

２３日午前６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ３０センチ

北陸地方 １００センチ

東海地方 ５０センチ

近畿地方 ７０センチ

中国地方 ６０センチ

２４日午前６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 １５センチ

北陸地方 １００センチ

東海地方 ５０センチ

近畿地方 ４０センチ

中国地方 ３０センチ

四国地方 １５センチ

２５日午前６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ３０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ５０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ７０センチ

近畿地方 ５０センチ

中国地方 ３０センチ

四国地方 ２０センチ

北日本と西日本の日本海側では２２日は、東日本の日本海側では２３日にかけて、大雪による交通障害に警戒し、着雪、なだれに注意が必要です。また、西日本から東日本の日本海側を中心に、落雷や竜巻などの激しい突風や、ひょうが降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。