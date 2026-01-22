この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マーケティングのプロが警鐘、″動画だけ″のYouTube戦略に未来はあるか？プラットフォーム変革の知られざる背景

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「今のままでは2026年のYouTubeは通用しない。2026年のYouTubeで“勝てる人”と“負ける人”を教えます。」と題した動画を公開。2026年に向けて大きく変化するYouTubeの動向を解説し、単に登録者数を追うのではなく、ビジネスの成果に繋げるための具体的な戦略を提言した。



動画でりゅう先生は、2020年のコロナ禍における巣ごもり需要で多くのチャンネルが登録者数を伸ばしたが、その状況は終わり、単純に登録者数を増やす戦略は難しくなったと指摘する。しかし、「ビジネスの拡大・売上・利益に関してはYouTubeは効果的」であり、登録者数が少なくても売上に繋がる流れにシフトしていると分析した。



その背景には、YouTubeが単なる「動画を出す媒体」から、動画・ライブ・ショート・購買導線・AIといった複数の機能が融合する「総合メディア」へと大きく変化していることがあるという。このプラットフォーム自体の変革を理解することが、今後のYouTube戦略の鍵となると語る。



具体的な戦略として、まずショート動画の役割の変化を挙げた。これまでのリーチ拡大目的から、本編となる長尺動画へ視聴者を誘導するための「試食のようなもの」に位置づけが変わったと説明。次に、ライブ配信の重要性を強調し、これからは一方的な情報発信ではなく、リアルタイムの交流やコミュニケーションを通じた「参加型」のコンテンツが強みになると述べた。



りゅう先生は、これからの時代は従来の「1対多」モデルではなく、視聴者同士が交流し、自走する「多対多モデル」のコミュニティを形成することが重要だと結論づける。コアでマニアックなコミュニティを作り、ファンが新たなファンを呼ぶ仕組みを構築できるかが、2026年のYouTubeで勝つための分かれ道になると提言し、動画を締めくくった。