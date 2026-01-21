なんと美しい！寒天菓子とチョコレートが出会ったご褒美スイーツ「綺貴(キキ)」新発売

然花抄院の本店とオンラインショップにて、寒天菓子「虹の花菓等(カケラ)」に3種のチョコレートでアレンジをした特別なスイーツ「綺貴(キキ)」が発売。

「綺貴(キキ)」は、じっくり時間をかけて糖化させた鮮やかな色合いで、5種の味の寒天菓子と、3種類のチョコレートを一つ一つ手作業で丁寧にコーティングしています。

使用しているそれぞれの種類はこちら

虹の花菓等(カケラ)5種：桃、ミント、レモン、すみれ、オレンジ

チョコレート3種：フランボワーズチョコ、ホワイトチョコ、スイートチョコ

寒天菓子と風味の良くあうチョコレートを選び抜き、一粒一粒、異なる味わいに仕上げられています。それぞれの味わいの違い感じるのも楽しみのひとつ♪

桐箱のパッケージの表にはお菓子のシルエットにホログラムの箔押しをし、特別な一品に仕上げ、ふたを開けると、彩やかな色どりが目に飛び込んでくる、華やかなお菓子がワクワク感を引き立ててくれます。ギフトにぴったり。これからのバレンタインシーズンにいかが？

綺貴セット内容（綺貴1箱、手提げ袋）

「綺貴(キキ)」は室町本店では1月25日(日)より発売。オンラインショップでは既に販売中です。3月中旬までの販売が予定されています。価格は2,214円（税込）です。

然花抄院「綺貴(キキ)」