フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【初心者】筋トレ全身これだけ！お尻・脚・腹筋・腕・背中がまとめてできるトレーニング」と題した動画を公開しました。このプログラムは、筋力トレーニング初心者に向けて、自宅で手軽に実践できる全身運動を紹介するものです。お尻や脚、腹筋、背中など、気になる部位をまとめて鍛えられる構成が特徴です。



動画では、のが氏が一つ一つの動きを丁寧に実演しながら解説します。

最初のトレーニングは、体幹を安定させる「バードドッグ」です。四つん這いの姿勢から、対角線上の手と足をゆっくりと遠くに伸ばします。のが氏によると、この動きは体幹や腰背部、お尻周りの筋肉を強化するのに効果的です。ポイントは、頭から尾骨までが一直線になるように保ち、お腹が反って落ちないように注意することだと説明しています。



続いて、ヒップアップを目指す「ドンキーキック」に移ります。四つん這いのまま、片足の膝を曲げた状態でかかとを天井に押し出すように持ち上げます。お尻の筋肉が収縮する感覚を意識しながら繰り返すことが重要です。腰が反らないように下腹部に力を入れ、足の付け根から動かすようアドバイスしています。



その他にも、横向きの姿勢でお尻の横側を鍛える「クラムシェル」や、仰向けで交互に脚を伸ばして下腹部にアプローチするトレーニングなどが続きます。各エクササイズはシンプルな動きで構成されており、初心者でも無理なく取り組める内容です。



プログラムの最後には、膝を胸に寄せるストレッチや、股関節周りをリラックスさせる動きでクールダウンを行います。運動習慣をつけたいけれど何から始めればよいか分からないという人にとって、この動画は最適なガイドとなるでしょう。日々のルーティンにこのトレーニングを取り入れて、健康的な身体づくりを始めてみてはいかがでしょうか。