絶妙なサイズ感で使いやすい！汎用性が高い便利な100均ポーチ

商品情報

商品名：そのまま洗えるトラベルポーチ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：26cm×21.5cm×10cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480799063

今回ご紹介するのは、ダイソーのトラベルグッズ売り場で見つけた『そのまま洗えるトラベルポーチ』。その名の通り、洗えるタイプのトラベルポーチです。

見た目は真っ黒の洗濯ネットタイプで、余計な装飾がなく、とてもすっきりした印象です。旅行用としてはもちろん、ジムやサウナなど、日常使いにも取り入れやすいのがいいなと思って購入してみました。

サイズは約26cm×21.5cm×10cmと、見た目以上にしっかりした容量があるのが特徴。マチが付いているため、厚みのある物も入れやすく、ポーチとしての収納力は十分だと感じました。

靴下を1足分入れてみてもまだまだ余裕があり、下着をワンセット入れても窮屈さはありませんでした。

くたっとした素材なので、中身の形に合わせてなじみ、スーツケースやバッグの隙間にも入れやすいです。

そのまま洗濯機に入れられるので、旅行先で使った下着や靴下を、帰宅後にポーチごと洗えるのが大きなポイントです。

わざわざ中身を取り出して洗濯ネットに移し替える必要がなく、手間を減らせます。

旅先で出た洗濯物を一か所にまとめておけるため、荷物の整理にも役立ちますよ。

フックに掛けてそのまま干すことができるのも嬉しいポイントです。

ただ、こうして見てもわかる通り、目の粗さはやや大きめです。

通気性が良い反面完全な目隠しにはなりにくいので、整理整頓に使う際は下着類は入れないほうが良さそうです。

洗える素材なので、汚れが気になりやすいメイクポーチとして使うのも良さそうだと感じました。

ファンデーションやブラシなどを入れても、汚れたらそのまま洗えるのは安心感があります。

『そのまま洗えるトラベルポーチ』は、収納と洗濯を一度に済ませたい方にぴったり！旅行の荷物整理を楽にしたい方や、衛生面が気になる小物をまとめて管理したい方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。