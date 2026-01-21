大相撲初場所

大相撲初場所は連日、東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられている。2横綱2大関が全員敗れる波乱が起きた18日の中日には、世界的大物ミュージシャンが最前列で観戦して話題に。元横綱にも“弟子入り”したようで、「なんで」「どういう組み合わせなんだ」と、ネット上が騒然となった。

上半身裸のパンツ1枚で相撲を習っていたのは日系米国人のスティーブ・アオキ。隣にいたのは第68代横綱・朝青龍のドルゴルスレン・ダグワドルジ氏だ。稽古場と見られる場所で指導を受けていた。

インスタグラムのストーリー投稿で実際の画像を公開。「Sumo pirates（スモウ海賊） Yes」と炎の絵文字付きで投じた1枚が反響を呼び、ネット上では「なんで朝青龍に相撲教えてもらってんのw」「Steve Aokiと朝青龍ってどういう組み合わせなんだ」とファンから熱視線が注がれていた。

アオキはインスタグラムのフォロワー1154万人を超える世界的なDJ。中日に国技館で生観戦した様子はNHKの中継にも映り込み話題に。インスタグラムに映像を投稿し「初めてスモウを間近で見た！」と初の生観戦だったことを明かしている。

ダグワドルジ氏も自身のXでアオキとの2ショットを公開。「大ファンでした GMOsonic 2026 最高でした」と感激した様子でつづっている。



