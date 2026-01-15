俳優の山本裕典が、歌舞伎町の名門ホストクラブ「club Leo」での過酷な戦いの裏で、かつてのライバルに送った「切実すぎるDM」を暴露され、思わず赤面する一幕があった。

【映像】思わず赤面した山本裕典のDM

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』の人気企画「山本裕典、ホストになる。」。最強カリスマ集団との衝突編・第2弾となった今回の放送では、出勤2日目を迎えた山本の「裏の顔」が明らかになった。

出勤2日目の入店前、憔悴した表情で現れた山本に、プロデューサーの軍神が「俺、聞いたよ。湊から。DMでさ」とニヤリ。それを聞いた山本は瞬時に「言わないで、恥ずかしいから！」と制止したが、時すでに遅し。画面には山本が前シーズンの舞台「SiVAH（シバ）」で共に戦ったホスト・本気湊（がちみなと）に送ったメッセージが映し出された。

そこには、「きちいよ、、、シバよりしんどい」「ガキみたいな煽りしてくる」という、最強ホスト・平良翔太や逆巻アヤトからの洗礼に心を折られかけている山本の生々しい叫びが。かつては敵対し、最終的に和解して戦友となった湊だからこそ吐き出せた、あまりにもリアルな弱音だった。

これに対し本気湊は「ガチャガチャにしてやりたいですｗｗｗ」と返信。このやり取りにスタジオは爆笑。

山本は恥ずかしそうに苦笑いしつつも、「理不尽なことが多すぎたから。酔ってはいたけど、間違ったことは言ってないのかなと思って」と、その時の熱い感情を振り返っていた。