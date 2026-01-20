この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

青藍泰斗高校野球部の青山尚緯監督が、双子の弟と共に歩んだ野球人生や、プロ野球選手の夢から指導者へと転身したきっかけを語った。



青山氏は指導者としての目標を「人間性を兼ね備えた常勝軍団を作りたい」と述べ、当面の目標は「連覇」であると力強く語った。その野球人生の原点には、双子の兄弟の存在があったという。青山氏は「双子の兄弟が一緒に（野球を）行けるところっていうのが考えであって」と明かし、同じ進路を歩んできた野球人生を振り返った。



小学生時代はサッカーをやりたかったという青山氏だが、父と祖父が野球をやっていたこと、そして弟が野球をやりたがっていたことから、小学3年生で野球を始めた。弟とはバッテリーを組み、切磋琢磨してきたという。



プロ野球選手になる夢を抱いていた青山氏だが、ある時転機が訪れる。恩師から「お前は教員に向いていると思う」という一言をかけられたことが、指導者への道を歩むきっかけになったと明かした。



監督に就任した際には、ユニフォームを一新。生徒たちの意見を尊重し、「生徒たちの意見が一番かなっていうのがあったので、アンケートをとらしてもらって」と、生徒主導でデザインを決めた経緯を説明した。新ユニフォームは青色を基調とし、「唯一無二にしようっていうんで」という思いが込められている。特に、右肩に入っている「葛生」の文字は「葛生の方たちとかOB・OGの人たちに力を貸してほしいっていうのがあって」と、地域との繋がりを大切にする青山氏の姿勢が表れている。



恩師の一言から指導者となり、今では生徒や地域と共に甲子園を目指す青山氏。その情熱と、双子の兄弟との絆に支えられたユニークな野球人生が垣間見える内容となっている。