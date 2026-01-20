Ž¢¶äºÂ¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¤ÇÍ·¤Ð¤ºŽ¤¿¼Ìë¤Þ¤Ç»Å»öŽ£¹â»Ô¿ä¤·¤Î¼ã¼ÔÀ¤Âå¤ÎÅêÉ¼¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä"°Õ³°¤¹¤®¤ëÂ¸ºß"
¢£¼ã¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤¬¸°°®¤ë½°±¡Áª¡Ä¹â»Ô¿Íµ¤¤Î4¤Ä¤ÎÍýÍ³
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï½°µÄ±¡Áªµó¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÁªµóÍ½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Ì±¾¡Íø¤¬Ç»¸ü¤È¤ÎÊóÆ»¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢2·î¾å½ÜÍ½Äê¤ÎÅê³«É¼¤Ç¹ñÌ±¤Ï¤É¤ó¤Ê¿³È½¤ò¤¯¤À¤¹¤Î¤«¡£
¤½¤â¤½¤â2025Ç¯10·î¡¢ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍý¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤ÏÅö½é¡¢Æó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¼±¼Ô¤Ï¡ÖÈ¿½÷À¡×¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Î¸åÂà¡×¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¼Ô¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¼ã¼Ô¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤«¡£É®¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï4¤Ä¤¢¤ë¡£
ÍýÍ³¡¡§¡Ö´èÄ¥¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë¡×¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î³éË¾
ÈãÉ¾²È¡¦»°Âð¹áÈÁ»á¤ÏÃø½ñ¡Ø¹Í»¡¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤¬¡ÖÊó¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¯´êË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿Æ¥¬¥Á¥ã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¾ïÍÑ²½¤¹¤ë¤Û¤É³Êº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¡¢¥é¥Î¥Ù¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ç¡ÈÅ¾À¸¤â¤Î¡É¤¬¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢»°Âð»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÈ¿Å¾¤·¤Æ¡¢Êó¤ï¤ì¤ëÅØÎÏ¤ò¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¼Ò²ñ¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
·ÐºÑÅª¡¦Ê¸²½Åª»ñËÜ¤ò¤â¤Ã¤¿¿Æ¤ò¤â¤Ä¤«¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¥²¡¼¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¼ã¼Ô¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤½±µÄ°÷¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢Êì¿Æ¤¬·Ù»¡´±¤ÇÉã¿Æ¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦°ìÈÌ²ÈÄí½Ð¿È¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö´èÄ¥¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¿Æ¤Ë4Âç¿Ê³Ø¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¤¥È¤Ç³ØÈñ¤ò²Ô¤®¤Ê¤¬¤éÃÏ¸µ¡¦´ØÀ¾¤Î¿À¸ÍÂç³Ø¡Ê·Ð±Ä³ØÉô¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤¿ÅØÎÏ²È¤À¡£À¤½±µÄ°÷¤ò´Þ¤àÃËÀÍ¥°Ì¤ÎÀ¯³¦¤Ç¡¢30Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤ÆÁíÍý¤ÎºÂ¤òÄÏ¤ó¤À¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¹Ô¤Ã¤¿¶ÛµÞÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ê2025Ç¯10·î¼Â»Ü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢18¡Á39ºÐ¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù»ýÎ¨¤¬80¡ó¤Ç¡¢Á°Ç¤¤ÎÀÐÇËÆâ³Õ»þ¤Î15¡ó¤«¤é¼Â¤Ë65¥Ý¥¤¥ó¥È¤âµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»º·Ð¡¦FNNÄ´ºº¡Ê2025Ç¯12·î¼Â»Ü¡Ë¤Ç¤Ï18¡Á29ºÐ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬92.4¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÏÀ¯¸¢¸òÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ã¼Ô¤Î»Ù»ý¹½Â¤¤¬·àÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°½Ð¡¦ÆÉÇä¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢»Ù»ýÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¡Ê41¡ó¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤äµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÆ³Æþ¡¢À®Ä¹Ê¬Ìî¤Ø¤Î¹ñ²ÈÅê»ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¼«¤Ë¤è¤ë³Êº¹¤¬¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÆÊ¬ÇÛ¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÀÚ¼Â¤Ê´õË¾¡×¤È¤·¤Æ±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
É®¼Ô¤¬10Âå¸åÈ¾¤«¤é30Âå¸åÈ¾¤ÎÆüËÜ¿ÍÃË½÷¤Ë¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤óµÄ°÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶äºÂ¤Î¹âµé¥¯¥é¥Ö¤Ç°û¿©¤Ê¤É¤»¤º¡¢²È¤ÇÍâÆü¤Î»Å»ö¤Î½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¹¥´¶¤¬¤â¤Æ¤ë¡×¡Ê26ºÐÃËÀ¡¡ÅÔÆâÈþÍÆ»Õ¡Ë
¡ÖÀâÌÀ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê19ºÐ½÷À¡¡²£¿Ü²ì¡¡¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë
¡ÖÏÃ¤¹¤È¤¤Ë¾Ð´é¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¤¡×¡Ê20ºÐ½÷À¡¡ÅÔÆâÂç³ØÀ¸¡Ë
¡ÖG7¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á°¼óÁê¤È¤Ï°ã¤¦¡×¡Ê20ºÐ½÷À¡¡¹âÃÎ¡¡¸øÌ³°÷¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃËÀ¤È¤·¤Æ½÷ÀÁíÍý¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¡Ê38ºÐ¡¡ÆÁÅç¡¡¶µ°÷¡Ë
¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¡Ê18ºÐÃËÀ¡¡ËÌ³¤Æ»¡¡¹â¹»À¸¡Ë
¥¤¥ó¥Õ¥ì·¹¸þ¤Ï¤È¤Þ¤é¤ºÊª²Á¹âÂÐºö¤Ï½½Ê¬¤È¸À¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ï¶ì¤·¤¤¤Þ¤Þ¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò½ä¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬½¢Ç¤¸å¤Ë¡Ö¤¤¤¤»Å»ö¡×¤ò¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¡ÖÊó¤ï¤ì¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃû¤·¤ò¼ã¼Ô¤Ï´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£½°±¡Áª¤Ç¹â»Ô¼«Ì±¾¡Íø¤Î¥«¥®¤Ï¼ã¼Ô¤Î¡ÖÊì¿Æ¡×¤«
ÍýÍ³¢¡§¾¼ÏÂ»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿ÆÀ¤Âå¤Î±Æ¶ÁÎÏ¡½¡½¼ã¼Ô¤ÏÃ¯¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤Î¤«
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡ÖÌÀ¤ë¤¤Áªµó¿ä¿Ê¶¨²ñ¡×¤¬¤·¤¿¡ÖÂè50²ó½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµóÁ´¹ñ°Õ¼±Ä´ºº¡×¡Ê2025Ç¯3·îÈ¯É½¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢18¡Á29ºÐ¤Î¾ðÊó¸»¤Ï¡¢Âè1¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦SNS¡Ê51.1¡ó¡Ë¡×¡¢Âè2¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¡Ê29.5¡ó¡Ë¡×¡¢Âè3¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤äÃÎ¿Í¡Ê10.1¡ó¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¡¢SNS¤äTV¤¬¼ç¤Ê¾ðÊó¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÅý·×¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¡£ÇîÊóÆ²À¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬2024Ç¯¤Î19¡Á22ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¼ã¼ÔÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤Ë°ìÈÖ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤ÏÊì¿Æ¡Ê41.2¡ó¡Ë¡¢Æ±À¤Î¿ÆÍ§¡Ê32.9¡ó¡Ë¡¢Éã¿Æ¡Ê20¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
30Ç¯Á°¤ÎÆ±Ä´ºº¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÆ±À¤Î¿ÆÍ§¡×¤¬°ìÈÖ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÊì¿Æ¡Ê21.6¡ó¢ª41.2¡ó¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇîÊóÆ²À¸³èÁí¸¦¤Ï¡ØZ²ÈÂ²¡¡¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¼ã¼Ô¤È¿Æ¡×¤Î¶á¤¹¤®¤ë´Ø·¸¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ç¡¢ZÀ¤Âå¤¬°ìÈÖ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ÆÍ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤Î¿ÆÀ¤Âå¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¥á¥ó¥¿¡¼¿Æ¡×¤À¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¡£
¼ã¼Ô¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤«¤é¾ðÊó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¿Æ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¡¢¡Ö¿Æ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°Â¿´¡×(À¸³èÁí¸¦¡§²ÃÆ£¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó)¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖJapan Is Back¡×¤È¾¼ÏÂ²óµ¢¤òëð¤¦¹â»Ô¼óÁê¤Î¼çÄ¥¤¬¡¢ÉÔ·Êµ¤¤Ê»þÂå¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¬µìÊÀ¤Ê»þÂå¤ËµÕÌá¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÆÀ¤Âå¤¬¡ÖÆüËÜ¤¬Ë¤«¤Ç¡¢¶¯¤«¤Ã¤¿»þÂå¡×¤ÎÃæ¤Ç°é¤Á¡¢¤½¤ì¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¿Æ¤Î¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¡£SNS¤Î±ê¾å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Íê¤¹¤ë¿Æ¤Î°ì¸À¤¬À¯¼£´Ñ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Î¶¯¤¤¡ÖÊì¿Æ¡×¤Î°Õ¸þ¤¬Æ¯¤¡¢É¼¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
ÍýÍ³£¡§Áªµó¤Î¿ä¤·³è²½
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥°õ¾Ý¤¬SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥µ¥Ê³è¡×¤È¤¤¤¦¿ä¤·³è¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¡ô¥µ¥Ê³è¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬³È»¶¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤¬¡ÖÆÃÄê¡×¤µ¤ì¡¢ÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëßÀÌîÈé³×¹©éº¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï9¥«·îÂÔ¤Á¡¢»°É©±ôÉ®¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÏÇä¾å¤¬Ìó2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¡Ö¤ª¤½¤í¤¤¡×¤òµá¤á¤ë¼ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÀâÌÀ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ö¿ä¤·³è¡×Ê¸²½¤¬¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀÐÇËÁ°¼óÁê°ÊÁ°¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¾Ý¤À¤í¤¦¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀ®¸ù¡áÆüËÜ¤ÎÀ®¸ù¡á¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ®¸ù¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¼ã¼Ô¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¸ÀÆ°¤ò¸«¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈSNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ä¸½À¯¸¢¤Ø¤Î±þ±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â»Ô»á¸Ä¿Í¤Ø¤Î¶¦´¶¤È¡Ö°ì½ï¤ËÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»²²Ã°Õ¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹â»Ô»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¯¼£¤È¤ÏÊÌ¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î¿·¤¿¤ÊÁØ¤Î´äÈ×»Ù»ý¼Ô¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ãæ±ûÂç³Ø¤Î»³ÅÄ¾»¹°¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖÁªµó¤Î¿ä¤·³è²½¤ÎÍ½Ãû¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬Âç·òÆ®¤·¤¿¤³¤È¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Þ¤Ç¤â¡Ø¿ä¤·¡Ù¤ÎÎÏ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃø½ñ¡Ø´õË¾³Êº¹¼Ò²ñ¡¢¤½¤ì¤«¤é¡¡¹¬Ê¡¤Ë¿êÂà¤¹¤ë¹ñ¤Î20Ç¯¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤ò¡Ö¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¡×¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢´ûÀ®À¯ÅÞ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÅêÉ¼Î¨¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ä¤·³èÊ¸²½¤¬¼ã¼Ô¤òÀ¯¼£»²²Ã¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢Á°½Ð¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î»Ù»ýÍýÍ³¤Î4³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÀ¯ºö¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤ë¡£
¢£¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤¬¼ã¼Ô¤Î¹â»Ô»á»Ù»ý¤ÎÍ×°ø
ÍýÍ³¤¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¦¥³¡¼¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ø¤ÎÈèÏ«´¶
·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥³¡¼¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡×¡Ê¢¨1¡Ë¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÈèÏ«´¶¤ä·Ù²ü´¶¤â¡¢¼ã¼Ô¤Î¹â»Ô»á»Ù»ý¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¢¨1¡Ëº¹ÊÌÅª¡¦ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ò¸ø¤Ë»ØÅ¦¤·¡¢ÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¹Ô°Ù
¡Ê¢¨2¡ËÌäÂêÈ¯¸À¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤ò¼Ò²ñÅª¤ËÇÓ½ü¡¦¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ëÆ°¤
ÇîÊóÆ²À¸³èÁí¸¦¤Î2024Ç¯¡Ö¼ã¼ÔÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ø¤Î²óÅú¤Ë¡¢Âè1°Ì¡Ö¤Þ¤á¤Ë²ñ¤¦¡Ê57.3¡ó¡Ë¡¢Âè2°Ì¤Ë¡ÖÁê¼ê¤Î¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡Ê50.7¡ó¡Ë¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
30Ç¯Á°¤ÎÆ±Ä´ºº¤Ç¤âÂè1°Ì¤ÏÆ±¤¸¡Ö¤Þ¤á¤Ë²ñ¤¦¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¡×¤¬Âè2°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Ä¾¶á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁê¼ê¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¡×¤¬21.1¡ó¤«¤é50.7¡ó¤Ø¤ÈÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ä¹ÔÆ°¤¬¤¹¤°¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½Å»ë¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤È¤ÎËà»¤¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¼Ô¤Î¿´Íý¤È¤ÏµÕ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢³Ø¼Ô¤ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¼±¼Ô¤Ç¤µ¤¨¡¢°Õ¸«¤Î°Û¤Ê¤ë¿Í¤Î¸ÀÍÕ¿¬¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤òÀú¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¡¢µêÃÆ¤·¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Æü¡¹¸«¤é¤ì¤ë¡£
¹â»ÔÈãÈ½¤â¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÈ¿ÂÐ¤À¤«¤éÈ¿½÷À¡×¡Ö·³»öÈñ¤òGDPÈæ2¡ó¤Ë¾å¤²¤ë¤«¤é·³¹ñ¼çµÁÅª¡×¤Ê¤É¤È¡¢Ê£»¨¤ÊÎ©¾ì¤òÃ±½ã¤Ê¥é¥Ù¥ë¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤í¤¦¤È¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Æó¸µÏÀ¤ËÈè¤ì¤ä¤¦¤ó¤¶¤ê´¶¤òÊú¤¯¼ã¼Ô¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤ÏÆüËÜ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¤Ç´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£À¯¼£ÂÎÀ©¤¬°Û¤Ê¤ë¹ñ¡¹¤Ç¤â¡¢¼ã¼Ô¤¬Æ±¤¸¹ñºÝÅª¤ÊSNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊFacebook¡¢Instagram¡¢X¡¢YouTube¤Ê¤É¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
É®¼Ô¤¬Æ¯¤¯¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¼óÅÔ¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Î¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¤¬2023Ç¯¤ËÆ±¹ñ¤Î¼ã¼Ô1000¿Í¡Ê15¡Á39ºÐ¡Ë¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢59¡ó¤¬¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¤½¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤ËÊÐ¸þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ÏÈ¾¿ô¡¢ÊÝ¼éÊÐ¸þ¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï29¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤ÎÌó8³ä¤¬SNS¤Ï¹ñ¥ì¥Ù¥ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏEU¥ì¥Ù¥ë¤Çµ¬À©¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊYouth ¡Ü 5 Observations on 15-39-year-olds in Hungary¡Ë
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¯¼£ÂÎÀ©¤âÎò»ËÅªÇØ·Ê¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ã¼Ô¤¬Æü¾ïÅª¤ËÀÜ¤¹¤ëSNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¡Ö¥³¡¼¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡×¡Ö±ê¾åÊ¸²½¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡×¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë¡×´õË¾¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¹â»Ô¼óÁê¤¬ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿SNS¶õ´Ö¤Ç¤Î¡ÖÀµ¤·¤µ¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¡×¤Ø¤ÎÈèÏ«´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë±Ç¤ë¡¢¡ÖËÜ²»¤Ç¸ì¤ë½÷ÀÀ¯¼£²È¡×¤Î»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤¢¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°½Ò¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤ä¿ÆÀ¤Âå¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÏÀ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤â¤¤¤ë¡£ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ê¤É¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤ÏÈãÈ½¤â¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¼«¿È¤â¹â»Ô¼óÁê¤Î¹Í¤¨¤È¤ÏÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¹â»Ô¡áÈ¿½÷À¡×¡Ö¹â»Ô¡á·³¹ñ¼çµÁ¼Ô¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤¹¤®¤ë¿Þ¼°¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÌ³Âç¿Ã¤ä·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¡¢¤½¤·¤Æ¼óÁê½¢Ç¤¸å¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤äµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¡¢¤µ¤é¤Ë»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡²þÀµ¤Î¼ÂÀÓ¤ä½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»ÑÀª¤«¤é¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖÅØÎÏ¤¹¤ì¤ÐÊó¤ï¤ì¤ë¡×´õË¾¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
º£¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤Ï¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ÎÌäÂê¤À¡£²ÈÄÂ¡¢½¢¿¦¡¢µëÎÁ¡¢»Ò°é¤Æ¡¢ÀÈÈºá¡¢²ð¸î¡½¡½¶ñÂÎÅªÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ¯¼£²È¤òµá¤á¡¢SNS¤Î±ê¾å¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¿ÆÀ¤Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£
Âç¿ÍÀ¤Âå¤âÀ¯¼£²È¤â¡¢Èà¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¿®¤¸¡¢¤½¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤¬ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¡£
ÃÓÅÄ ÏÂ²Ã¡Ê¤¤¤±¤À¡¦¤ï¤«¡Ë
¥æ¡¼¥¹¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¡ÊYRI¡Ë¸¦µæ°÷¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
Ê¸²½¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢²ÈÂ²À¯ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¹ñºÝÅª¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÈ¯¿®¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¼ã¼Ô¸¦µæ¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£
