日曜劇場考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【リブート】初回ドラマ考察 野呂佳代 の正体判明！ 永瀬廉 は実は良い人！」と題した動画を公開。初回放送から多くの謎が提示されたTBS日曜劇場『リブート』について、登場人物の正体や物語の核心に迫る考察を展開した。



動画の冒頭、投稿者は「すごく惹き込まれる、先が気になるドラマ」と初回放送を評価。同時に、誰が何人「リブート」（＝他人に成り代わること）しているか不明なため、「視聴者が何かを当てることは非常に難しいドラマだ」と考察の難しさを指摘した。作中では、松山ケンイチが演じる早瀬陸が、鈴木亮平演じる儀堂歩にリブートしていたことが明かされたが、その条件や方法は謎に包まれている。



この「リブート」の鍵を握る人物として、投稿者が特に注目したのが、野呂佳代演じる整形外科医・桑原瞳である。桑原は「ひとみ美容形成クリニック」の院長であり、美容整形の専門家だ。この設定から、投稿者は他人に成り代わるための整形手術、すなわち「リブート」の施術を桑原が担っているのではないかと推察。「リブートの鍵を握るのがこの桑原ですよね」と述べ、物語の核心に関わる重要人物である可能性を示した。



さらに、永瀬廉が演じる冬橋航の人物像についても深く考察。初回では暴力的な男として描かれたが、その本質は違うのではないかと指摘する。その根拠として、弁護士の海江田が仲間たちに声をかけていた際に、冬橋が発した「うちの仲間に手を出さないでもらえますか？」というセリフを挙げた。この言動から、冬橋は「本当は仲間・家族想いの人間」であるとの見方を示した。



この見解を補強するものとして、脚本家の黒岩勉氏や共演者が冬橋を「思い入れがあるキャラクター」「愛情あるからこそ、自分のやるべきことを全うしている」と評していることにも触れている。これらの情報から、投稿者は冬橋が安藤（ダイアン・津田篤宏）を「殺しているフリをして、実際には殺さずに逃しているのではないか」という仮説を立てた。そして、その背後には、桑原瞳が冬橋の「お姉さんのような存在」として協力している可能性を想像し、今後の展開に期待を寄せた。