¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¡Ê£³£°¡Ë¤¬Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Î¥±¥Ð¥ÖÅ¹¤Î¥É¥¢¤ò½³¤ê²õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·úÂ¤ÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£Â¢Á°½ð¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬£±£¹Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íü±à¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£Äá¾¾¤Ï°ìÈÌ²ÈÄí¤«¤é²ÎÉñ´ì³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Çà¥ê¥¢¥ë¹ñÊõá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î»á¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡Äá¾¾¤Ï£±£¹Æü¸á¸å¡¢Î±ÃÖÀè¤ÎÆ±½ð¤«¤é¼áÊü¤µ¤ì¡¢»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç¥±¥Ð¥ÖÅ¹Â¦¤ËÀ¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ïº£¸å¡¢ºßÂðÁÜºº¤¹¤ë¡£
¡¡Äá¾¾¤Ï£±£¸ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥±¥Ð¥ÖÅ¹¤Î¥È¥¤¥ì¤òÌµÃÇ»ÈÍÑ¤·¤ÆÅ¹°÷¤«¤éÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËµÕ¥®¥ì¤·¡¢Å¹½ÐÆþ¤ê¸ý¥É¥¢¤ò½³¤ê²õ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÂáÊá»þ¤ÏÍÆµ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìç³°¤«¤é²ÎÉñ´ì³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À·ÐÎò¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Çà¥ê¥¢¥ë¹ñÊõá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡££²£°£°£°Ç¯¤ËÅìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Î¸ø±é¤ËËÜÌ¾¡ÖÀ¶¿åÂç´õ¡×¤Ç½é½Ð±é¡££°£µÇ¯¤Ë¸ÎÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÎÉô²°»Ò¡Ê¤Ø¤ä¤´¡Ë¤È¤Ê¤ê¡ÖÃæÂ¼Äá¾¾¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¡£Éô²°»Ò¤È¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ËÀè¿Ê¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¸µ¤Ç³Ø¤ÖÎ©¾ì¤ò»Ø¤¹¡££±£·Ç¯¤ËÁá°ðÅÄÂçÂ´¶È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡»ö·ïÄ¾¸å¤Î£±£¸ÆüÃë¤ËÅìµþ¡¦ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¤òµÙ±é¡££²·î¤Ë¡Ö½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá¡×¤ò½±Ì¾¤¹¤ëÃæÂ¼²°¤Î¥Û¡¼¥×¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Î·ÝÎò¤Çº£Ç¯¤ÏÀáÌÜ¤Î°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°Ã«»á¤«¤é¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Äá¾¾¤ÏÆ±»á¤¬ºî¡¢±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤¿²ÎÉñ´ì¸ø±é¡Ö·î¸÷Ïª¿ËÏ©ÆüËÜ¡¡É÷±À»ù¤¿¤Á¡×¡Ê£±£¹Ç¯¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¡¢¡Ö²ÎÉñ´ìÀäÂÐÂ³º²¡Ê¥·¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥È¡¦¥´¡¼¡¦¥ª¥ó¡ËËë¤òÊÄ¤á¤ë¤Ê¡×¡Ê£²£µÇ¯¡¢Æ±¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö»°Ã«¤µ¤ó¤ÏÄá¾¾¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£Äá¾¾¤µ¤ó¤Ï²ÎÉñ´ì¸ø±é¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î´Ø·¸¤Ç»°Ã«ºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢à»°Ã«ÁÈá¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Äá¾¾¤Ï»°Ã«»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖÉ÷±À»ù¤¿¤Á¡×¡ÖÀäÂÐÂ³º²¡×Î¾ºî¤Ë¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡¢ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¢¾¾ËÜÇòóÀ¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍÌ¾¤ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢»°Ã«ºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢ÇÐÍ¥¡¢½÷Í¥¤ò»Ø¤¹¡Ö»°Ã«ÁÈ¡×¤Ø¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡Äá¾¾¤ÏÌç³°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ìÈÌ²ÈÄí½Ð¿È¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÍü±à¤Î¸æÁâ»Ê¤ÎÌò¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤Ç¤â°ú¤±ÌÜ¤ä²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë£±£²·î¤Ë¤ÏÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¿·½ÕÀõÁð¡½¡½¡Ù¤Î·Î¸Å¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤È¤Ï¡Ä¡×¡ÊÍü±à´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¥É¥¢¤ò²õ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤â²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½êÃ´Åö¼Ô¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ»ö¼Â³ÎÇ§Ãæ¤ÇÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¡£