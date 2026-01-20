警視庁蔵前署は18日、歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）容疑者（30）を建造物損壊の疑いで現行犯逮捕した。鶴松は18日未明、東京都台東区の飲食店のドアを蹴り壊したとみられている。19日午後7時頃、鶴松は留置先の蔵前署から釈放され、紺色黒のスーツ姿で同署の玄関前に現れた。「この度はご心配とご迷惑をおかけして、大変申し訳ありませんでした。被害者に誠心誠意、対応させていただきます」と頭を下げた。 【画