「被害者の方には、今後とも誠心誠意対応させていただければと思います」──紺色のスーツに身を包み、こわばった面持ちで報道陣の前に姿を現した歌舞伎役者・中村鶴松（本名・清水大希）容疑者（30）は、深々と頭を下げた。鶴松容疑者は、東京・台東区のケバブ店のドアを蹴って壊した建造物損壊の疑いで1月18日未明に、現行犯逮捕されていた。【写真】事件現場になったとされるケバブ店の外観。亡き父・中村勘三郎さんとの2ショッ