東京・浅草にある老舗そば店・尾張屋の公式Xで、1月19日に投稿されたポストの内容が波紋を広げている。18日に建造物損壊の疑いで逮捕され、19日夜に釈放された歌舞伎俳優・中村鶴松容疑者との私的な関係性をうかがわせるものだったためだ。「問題視されているのは、同店が投稿した《実は、9時過ぎまで、一緒だったの。そんなに酔ってもなかったし、元気に帰った…と思ってた。だけどねー来月、襲名だからねーちょっと軽率！》と