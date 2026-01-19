高市早苗首相が１９日夕方に会見し、１月２３日に衆院解散すると表明した。「高市早苗が総理大臣で良いのかどうか、今主権者たる国民の皆様に決めていただく。進退をかける」と述べ、与党過半数を勝利ラインと明言。２７日公示、２月８日投開票の日程を示した。

会見では「物価高に苦しんでおられる中所得、低所得の皆様の負担を減らすうえでも、現在軽減税率が適用されている飲食料品については、２年間に限り、消費税の対象としないこと」と切り出した。

「これは昨年１０月２０日に私が署名した自民党と日本維新の会の連立政権合意書に書いた政策でもあり、私自身の悲願でもありました。今後設置される国民会議において、財源やスケジュールの在り方など、実現に向けた検討を加速します」と述べた。

食飲料品の消費税２年間ゼロ策に関しては、昨秋の臨時国会でも何度も質疑が行われた。高市首相は、自身も昨春に訴えたが「残念ながら自民党税制調査会では賛同を得られず」と説明。そのうえで「それは残念ながら日本の遅れたＰＯＳレジシステムのせいでございます」と述べ、確認したところ小さな個人商店などは即応できることが多く、一部チェーンのＰＯＳレジシステムも短期対応が可能だが、「残念ながら８％と１０％で固定し切って、いろんな在庫管理などに繋がっているもので１年、もしくはそれ以上かかるものもある」とし、否定的な見解を示していた。

ネットでは「あれ？」「レジはどうしたんだろ…」「レジがレジが、と無理と言っていたのに何故今？」「悲願ってレジが混乱するからやらないって言ってたやろ」「はあ？」「選挙対策で突然やると？」「レジガーって言ってなかったか？」「選挙になった途端にやる気もない食料品消費税ゼロを言い出す」「レジはどうしたんだろ…」「ん？消費税０は私の悲願？レジどうの言ってませんでしたか？」「選挙が近づくと、また」「消費税減税するとか言い出したけど、レジ問題は解決したんか？」とのツッコミが相次いでいる。