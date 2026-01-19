【要注意】赤ちゃんのお座りができないのは練習不足のせいじゃなかった？専門家が語る意外な3つの共通点
お口と姿勢の専門家であるまい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「【要注意】おすわりできない子の共通点｜実は〇〇が足りない」と題した動画を公開。赤ちゃんがお座りできない原因について、多くの親が見落としがちな視点から解説した。
動画でまい先生は、お座りができない子には「(1)自分の重心の置き方を知らない」「(2)お腹が弱い」「(3)お口の使い方が下手くそ」という3つの共通点があると指摘する。
まずまい先生は、赤ちゃんが座る際にはお尻と足で体を支え、重心を安定させることが重要だと説明。しかし、お座りができない子は「重心の置き方を知らない」ため、体がグラグラして前に倒れたり、後ろに転がってしまったりするという。これは、姿勢を支えるための支点と重心をうまくコントロールできていないことが原因である。
この重心が不安定になる根本的な理由として、まい先生は「お腹が弱い」、つまり体幹や背中の筋肉が十分に発達していないことを挙げる。これらの筋肉は、重力に逆らって体を支える「抗重力筋」とも呼ばれ、「ずり這い」や「はいはい」といった運動を通じて鍛えられる。そのため、無理にお座りの練習をさせるよりも、まずは発達段階に応じた運動を十分にさせることが、結果的にお座りの安定につながるとした。
さらに、まい先生はお座りと「お口の使い方」という意外な関係性についても言及。お口の機能は横隔膜や腹横筋といった体幹の筋肉と連動しているため、うまく飲み込めない、もぐもぐできないといった課題は、体幹の弱さの表れでもあるという。実際に、お座りが不安定な1歳児の離乳食を初期段階に戻し、口を閉じて飲み込む練習からやり直したところ、姿勢が安定したケースもあったと語る。
まい先生は、「離乳食は栄養を摂ることだけでなく、食べるための“訓練”でもある」と強調。お座りができない原因は一つではなく、体幹、重心のコントロール、そしてお口の機能までが複雑に関係していることを示し、多角的な視点で子どもの発達を見守ることの重要性を説いて動画を締めくくった。
チャンネル情報
保育士資格所有、発達発育のプロ「まい先生」が保育士の観点と、お口と姿勢の専門家さんの意見を取り入れての発達や天才脳を育てるための情報を発信しています。~~まい先生プロフィール~~子どもの能力をのばす口腔育成 THDCLLC代表医療法人 理事発達支援士保育士/幼稚園教諭