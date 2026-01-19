女子プロ3人のセッティングを紹介！ウッド8本が入っているってマジ!?

ベテラン、中堅、初優勝した選手まで。女子プロのセッティングには、鹿又も驚く新しいトレンドがあった！

※選手の成績やデータは2025年10月11日現在

2本の6UTはロフト違い

最初は青木瀬令奈プロのセッティングをご紹介します。

青木瀬令奈

●あおき・せれな/1993年生まれ、群馬県出身。ツアー通算5勝、10年連続シードの実力者。リシャールミル所属。

2本の6UTを入れているが「Z H65」はロフト28度、「ZX」はロフト28度を30度に調整して、実際には7UT相当として使っている。

「ユーティリティでもアイアンと同じように数ヤードの距離を打ち分けています」（青木）

瀬令奈選手は1本たりとも妥協のないセッティング。お見事です！

SETTING

ドライバー：ダンロップ新ゼクシオ（ロフト角/10.5度、シャフト/ベンタスレッド5-R）

3W：ダンロップ新ゼクシオ（ロフト角/15度）

7・9W：ダンロップゼクシオテン（ロフト角/18、20、23度）

5・6UT：ダンロップスリクソンZH65（ロフト角/25、28度）

6UT：ダンロップスリクソンZX（ロフト角/30度）

#8：ダンロップスリクソンZX5MkⅡ（シャフト/N.S.プロ750GHラップテック・S）

#9・PW：ダンロップスリクソンZX7MkⅡ（シャフト/N.S.プロ750GHラップテック・S）

AW・SW：グラインドスタジオプロトタイプ（ロフト角/50、58度）

パター：オデッセイホワイト・ホットOG#1WCS

ウエッジは新作の「OPUS SP」

次は青木香奈子プロのセッティングです。

青木香奈子

●あおき・かなこ/2000年生まれ、宮崎県出身。ルーキーイヤーはステップアップツアーで初優勝。マイナビ所属。

シーズン途中から3本のウエッジを新作「OPUS SP」にスイッチ。「前作よりもスピン性能が大幅に上がったのですぐに変えました」とコメント。

SETTING

ドライバー：キャロウェイエリートトリプルダイヤモンド（ロフト角/9度・シャフト/スピーダーNXゴールド・60-S）

3W：キャロウェイエリート（ロフト角/15度）

UW：キャロウェイAPEXUW（ロフト角/23度）

5UT：ピンG440（ロフト角/26度）

#5-PW：キャロウェイXフォージドMAX（シャフト/N.S.プロ850GH・S）

GW・AW・SW：キャロウェイOPUSSP（ロフト角/48、52、58度）

パター：オデッセイホワイト・ホットOG7BIRD

ゼクシオの新作を即投入！

最後は菅沼菜々プロのセッティングです。

菅沼菜々

●すがぬま・なな/2000年生まれ、東京都出身。「パナソニックオープン」で復活優勝。あいおいニッセイ同和損保所属。

ドライバーとFW、UTは、今年リニューアルされた「新ゼクシオ」をすぐに試合で使いはじめ、「ヘッドスピードが上がりました」と高評価のようだ。

SETTING

ドライバー：ダンロップ新ゼクシオ（ロフト角/8度、シャフト/テンセイプロホワイト1K・50-S）

4・7W：ダンロップ新ゼクシオ（ロフト角/16.5、20度）

5UT：ダンロップ新ゼクシオ（ロフト角/23度）

#6-PW：ダンロップスリクソンZXi5（シャフト/N.S.プロゼロス8･S）GW：クリーブランドRTZ（ロフト角/48度）AW・SW：クリーブランドRTX（ロフト角/52、56度）

パター：ピン2021タインC

いかがでしたか？ ウッド系8本がおすすめです！

試打・解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり/多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成=野中真一

写真=小林司、高木昭彦、荒木大然

撮影トーナメント＝ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン

