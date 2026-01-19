女子プロ3人のセッティングを紹介！ウッド8本が入っているってマジ!?
ベテラン、中堅、初優勝した選手まで。女子プロのセッティングには、鹿又も驚く新しいトレンドがあった！
※選手の成績やデータは2025年10月11日現在
2本の6UTはロフト違い
最初は青木瀬令奈プロのセッティングをご紹介します。
青木瀬令奈
●あおき・せれな/1993年生まれ、群馬県出身。ツアー通算5勝、10年連続シードの実力者。リシャールミル所属。
2本の6UTを入れているが「Z H65」はロフト28度、「ZX」はロフト28度を30度に調整して、実際には7UT相当として使っている。
ウエッジは新作の「OPUS SP」
次は青木香奈子プロのセッティングです。
青木香奈子
●あおき・かなこ/2000年生まれ、宮崎県出身。ルーキーイヤーはステップアップツアーで初優勝。マイナビ所属。
シーズン途中から3本のウエッジを新作「OPUS SP」にスイッチ。「前作よりもスピン性能が大幅に上がったのですぐに変えました」とコメント。
ゼクシオの新作を即投入！
最後は菅沼菜々プロのセッティングです。
菅沼菜々
●すがぬま・なな/2000年生まれ、東京都出身。「パナソニックオープン」で復活優勝。あいおいニッセイ同和損保所属。
ドライバーとFW、UTは、今年リニューアルされた「新ゼクシオ」をすぐに試合で使いはじめ、「ヘッドスピードが上がりました」と高評価のようだ。
いかがでしたか？ ウッド系8本がおすすめです！
試打・解説＝鹿又芳典
●かのまた・よしのり/多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。
構成=野中真一
写真=小林司、高木昭彦、荒木大然
撮影トーナメント＝ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン
