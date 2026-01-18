俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は18日、第3回が放送され、「豊臣秀吉が織田信長の草履を懐に入れて温めた」という有名なエピソードが登場。今作ならではの描写、作劇・演出がインターネット上で話題を集めた。主人公・小一郎の幼なじみ・直役を好演している女優の白石聖（27）からコメントも到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第3話は「決戦前夜」。故郷の中村を後にした小一郎（仲野太賀）藤吉郎（池松壮亮）直（白石聖）の3人は、織田信長（小栗旬）の城下町・清須へ。織田家臣・浅野長勝（宮川一朗太）の元にあいさつに訪れるが、その場で直は長勝の娘・寧々（浜辺美波）の侍女になることが決まる。兄弟の二人三脚の暮らしがスタートし、藤吉郎は小一郎に“ある秘密”の計画を告白。そして、ついに今川義元（大鶴義丹）の大軍が尾張へ進軍を始める…という展開。

“秘計”とは、15年前の戦で深手を負って亡くなった父・弥右衛門（小林顕作）の仇討ち。藤吉郎によれば、弥右衛門は自分が倒した敵将の首を味方の侍・城戸小左衛門（加治将樹）に横取りされたという。

戦に乗じて仇討ちを狙う藤吉郎は籠城策を危惧し、清須城主殿を訪ねるも、追い返される。土間にある草履が城戸のものだと思い、盗もうと小一郎と小競り合い。そこへ信長が現れた。「ここにあったわしの草履を知らんか？」――。

藤吉郎は草履を温めていたと言い訳。しかし、信長は「この陽気に温めて何とする」。小一郎は「間もなく雨が降りまする。濡れてはいけないと思いまして」「とんびはいつもより低いところを飛んでおります」と“百姓の予言”で取り繕った。

藤吉郎は出陣を直訴。信長は「調子に乗るなサル！」と激高。和睦が賢明と説く小一郎を殴りつけ「そちの言葉は軽すぎる。たとえ負けると分かっていても、命を懸けて戦わねばならぬことがある。それが侍じゃ！志のない者は要らぬ。失せよ」――。

小一郎の予想通り、雨が降り始める。中村に一緒に帰ろうと、直に顛末を打ち明けるが「あんたは、下剋上に魅せられたんじゃ。それなら今戦わなくて、いつ戦うんじゃ。あんたが侍になったんは、あんた自身のためでしょ」――。小一郎の出陣を後押しした。

SNS上には「新解釈！」「変化球の草履エピソード、笑った」「【速報】草履のエピソードは出会い頭の事故」「しかも盗もうとしていた言い訳に…兄弟でw」「かの有名な草履エピソードをあんなふうに描いて、桶狭間の戦いの雨に結びつけるなん」てなどと驚きの声も続出。視聴者の笑いを誘い、反響を呼んだ。

白石のコメントは以下の通り。

――直について。

「男勝りな性格なので、表情や会話のテンポ感などで彼女の強さを表現できたらいいなと思いながら演じています。第1回で野盗に襲われた時、直は思いっきり野盗にビンタをします（笑）。危機的な状況の中でも“嫌なものは嫌”という意思を行動で表せる、直の強さが特に出たシーンでした。そんな彼女の逞しさはうらやましくもあります。浜辺美波さん演じる寧々とも通ずる部分だと思いますが、寧々さんの方が直より素直ですかね。直はどうしても強がってしまうところがあるので（笑）」

「『豊臣兄弟！』オリジナルのキャラクターですが、あの時代には直のように、大切な人の帰りをただ待つことしかできない、そんな女性がたくさんいたんじゃないでしょうか。小一郎のそばにも、きっと直のような人がいたと想像しています。兄弟の物語ですが、直の視点でも楽しんで見てもらえたらうれしいです」

――小一郎について。

「平和主義で、争いが起きても両者納得する解決策を編み出すことができるのは、素敵ですね。この人と一緒にいたら平和な世の中が本当に訪れるのでは、と希望を感じさせてくれます。生まれ故郷を出て、小一郎に付いていくことは、直の人生にとって大きな賭け。脚本を読んだ時、なぜ直はその賭けに出られたのか、考えました。でも実際にお芝居をしてみたら、太賀さん演じる小一郎のハツラツとした笑顔が本当に魅力的で。その笑顔を見ているだけで、小一郎のことを信頼できたし、付いていきたいと感じられました。直も小一郎にそんな思いを抱いているのかなと思います。池松（壮亮）さん演じる藤吉郎も人たらしで魅力的ですが、どちらが好きかといわれたら、私も小一郎派です（笑）」

――ドラマの魅力について。

「それぞれのキャラクターが魅力的で、面白いです。ユーモアのある脚本で、特に小気味いい台詞の展開が好きです。私はそれほど歴史に詳しくないのですが、そんな方にもきっと楽しんで見ていただけるドラマだと思います。また、太賀さんや池松さんと一緒に演じていると、想像以上の熱量に引っ張っていただいている感覚があります。作品と真っすぐ向き合われている姿勢は凄く尊敬しますし、お二人の素敵な関係性は、現場にも良い影響を与えていると思います。完成を楽しみにしているシーンが今後もたくさんあります」