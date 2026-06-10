日テレが「口説き落とした女優」いよいよ女優・白石聖（27歳）の実力が問われる日が訪れそうだ。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』で一気に知名度を上げ女優としてブレイクした白石。今度は満を持して7月スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日テレ系）でヒロインに抜擢された。主演はHey! Say! JUMPを代表する山田涼介（33歳）だ。熱狂的なファンを抱える山田の相手役に抜擢されたことで、白石は単なる“タナボタ代役女優”から連ドラ