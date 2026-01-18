イベント、コンサートの企画、運営を行うプロモーター「サウンドクリエーター」の公式サイトが16日に更新。歌手・吉田拓郎（79）が「スペシャル連載エッセイ」のコーナーで「たった2ヶ所ですがスペシャルLiveをやる事になりました」と報告した。

吉田は「2月の初旬あたりにニッポン放送でスペシャル特番を予定しています 名古屋○○放送、大阪××放送でもオンエアされます この春、出来れば『僕の誕生日のあたりがいいなあ』って思っていましたが本当に『たった2ヶ所ですがスペシャルLive』をやる事になりました 詳しくは、この特番でお話いたします」と告知。

「僕の愛するサポートバンドメンバーも確保しリハーサル日程も決定です 2回のステージでも、僕のリハーサルは普段通りにキッチリ!ハードに!どうしてこの企画が成立し得たのか?東京のホテル『オークラ』で約半年におよぶ月1の密会（笑）が行われ何が話し合われたのか?名古屋サンデーフォークと大阪サウンドクリエーターの社長お二人にも番組に登場していただく予定です（お二人とも今からビクビクのようです）」とつづっていた。

吉田は22年末に音楽活動からの引退を宣言していたが、事実上の撤回とみられる。