脳科学者・茂木健一郎が解説する「クオリア」問題。なぜ“この”赤なのか？“当たり前”から入っていく不思議な脳の仕組み
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「『クオリアの先験的決定の原理』の『大疑現前』で、日常のすべてがこの上なく深いミステリーとなる」と題した動画を公開。「赤の赤い感じ」のような主観的な体験「クオリア」がなぜ生まれるのかという根源的な謎を解説した。
茂木氏はまず、脳は物理や化学の法則で記述できる物質の集まりである一方、そこから「赤の赤い感じ」や「水の冷たい感じ」といった主観的な質感、すなわち「クオリア」が生まれるメカニズムは未だに解明されていないと指摘する。ある特定の神経細胞の活動パターンが、なぜ「緑」ではなく「赤」という特定のクオリアを生み出すのか。この問いこそが、脳科学における大きな謎であるとした。
茂木氏はこの現象を「クオリアの先験的決定の原理」と呼ぶ。これは、特定の脳の計算が特定のクオリアに対応するという関係性は、我々が経験を積む以前に、あらかじめ決まっているという考え方だ。氏は「これは一種の自然法則だ」と述べ、物理法則と同様に、この世界の根源的なルールとして存在している可能性を示唆した。
例えば、「熟した果実を見分けるために赤いクオリアが役立った」という進化論的な説明は可能だが、それはなぜ赤いクオリアが“必要”だったかを説明するに過ぎない。茂木氏は、なぜその質感が「あの独特の赤い感じ」でなければならなかったのか、という問いには答えられないと語る。
この根源的な謎について考えるとき、我々の日常は神秘的なものに変わるという。茂木氏は「日常の極々ありふれたことが、神秘的だということになる」と述べ、この状態を禅の言葉である「大疑現前（たいぎげんぜん）」、つまり「大きな疑いが常に目の前にある状態」だと表現した。特別な瞑想や修行をしなくとも、ただ「赤を見る」という日常的な行為そのものが、科学の最先端でも解き明かせない深いミステリーをはらんでいると結論付けた。
茂木氏はまず、脳は物理や化学の法則で記述できる物質の集まりである一方、そこから「赤の赤い感じ」や「水の冷たい感じ」といった主観的な質感、すなわち「クオリア」が生まれるメカニズムは未だに解明されていないと指摘する。ある特定の神経細胞の活動パターンが、なぜ「緑」ではなく「赤」という特定のクオリアを生み出すのか。この問いこそが、脳科学における大きな謎であるとした。
茂木氏はこの現象を「クオリアの先験的決定の原理」と呼ぶ。これは、特定の脳の計算が特定のクオリアに対応するという関係性は、我々が経験を積む以前に、あらかじめ決まっているという考え方だ。氏は「これは一種の自然法則だ」と述べ、物理法則と同様に、この世界の根源的なルールとして存在している可能性を示唆した。
例えば、「熟した果実を見分けるために赤いクオリアが役立った」という進化論的な説明は可能だが、それはなぜ赤いクオリアが“必要”だったかを説明するに過ぎない。茂木氏は、なぜその質感が「あの独特の赤い感じ」でなければならなかったのか、という問いには答えられないと語る。
この根源的な謎について考えるとき、我々の日常は神秘的なものに変わるという。茂木氏は「日常の極々ありふれたことが、神秘的だということになる」と述べ、この状態を禅の言葉である「大疑現前（たいぎげんぜん）」、つまり「大きな疑いが常に目の前にある状態」だと表現した。特別な瞑想や修行をしなくとも、ただ「赤を見る」という日常的な行為そのものが、科学の最先端でも解き明かせない深いミステリーをはらんでいると結論付けた。
関連記事
脳科学者・茂木健一郎氏が分析、トランプ氏へのノーベル賞メダル譲渡の背景にある「賞の本質」
脳科学者・茂木健一郎氏が警鐘、「中道」という言葉に潜む思考停止の罠。高市早苗氏は本当に“右”なのか？
脳科学者、茂木健一郎「国会議員には“二つの本能”がある」立憲・公明の新党協議を独自視点で分析
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。