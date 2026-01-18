この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎が解説する「クオリア」問題。なぜ“この”赤なのか？“当たり前”から入っていく不思議な脳の仕組み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「『クオリアの先験的決定の原理』の『大疑現前』で、日常のすべてがこの上なく深いミステリーとなる」と題した動画を公開。「赤の赤い感じ」のような主観的な体験「クオリア」がなぜ生まれるのかという根源的な謎を解説した。



茂木氏はまず、脳は物理や化学の法則で記述できる物質の集まりである一方、そこから「赤の赤い感じ」や「水の冷たい感じ」といった主観的な質感、すなわち「クオリア」が生まれるメカニズムは未だに解明されていないと指摘する。ある特定の神経細胞の活動パターンが、なぜ「緑」ではなく「赤」という特定のクオリアを生み出すのか。この問いこそが、脳科学における大きな謎であるとした。



茂木氏はこの現象を「クオリアの先験的決定の原理」と呼ぶ。これは、特定の脳の計算が特定のクオリアに対応するという関係性は、我々が経験を積む以前に、あらかじめ決まっているという考え方だ。氏は「これは一種の自然法則だ」と述べ、物理法則と同様に、この世界の根源的なルールとして存在している可能性を示唆した。



例えば、「熟した果実を見分けるために赤いクオリアが役立った」という進化論的な説明は可能だが、それはなぜ赤いクオリアが“必要”だったかを説明するに過ぎない。茂木氏は、なぜその質感が「あの独特の赤い感じ」でなければならなかったのか、という問いには答えられないと語る。



この根源的な謎について考えるとき、我々の日常は神秘的なものに変わるという。茂木氏は「日常の極々ありふれたことが、神秘的だということになる」と述べ、この状態を禅の言葉である「大疑現前（たいぎげんぜん）」、つまり「大きな疑いが常に目の前にある状態」だと表現した。特別な瞑想や修行をしなくとも、ただ「赤を見る」という日常的な行為そのものが、科学の最先端でも解き明かせない深いミステリーをはらんでいると結論付けた。