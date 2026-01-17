千葉・島田社長が昨年9月に受けた補強禁止処分に言及…すでに解除で今オフへの影響は「一切受けておりません」

ジェフユナイテッド千葉の島田亮代表取締役社長が、昨年9月にFIFA（国際サッカー連盟）から補強禁止処分リスト入りした件について言及した。



島田社長は「センセーショナルな形でメディアに載ってしまったんですけれども、いわゆる手続き的なものだった」と説明。「あまり詳しく話すと携わっていた金融機関さんにご迷惑をかけてしまうかもしれませんので」と前置きしつつ「いろいろなルートでお支払いするものの名義が、クラブ名義ではなく、仲介した金融機関の名前になっていたことで誤解を受けてしまった。一旦手続きは止まりましたが、それを説明したところ即座に解除となりました」と続けた。



なお、今オフの移籍市場おける影響については「一切受けておりません」と明言している。