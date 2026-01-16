米や野菜など日々の食費に光熱費、ガソリン代……。生活必需品の価格高騰は収まる気配がなく、円安も進むばかり。目減りする老後資金に不安を覚える人も多いことでしょう。普段なかなか周りの人と話せないお金のこと。お財布のピンチに、読者はどう対応しているのでしょうか。我慢しているもの、将来への不安…読者のホンネを聞きました

【基本データ】有効回答数：282人／平均年齢：60.2歳／平均年金受給額：13万9070円



＜貯蓄はどのくらいある？＞

Q. 将来のお金の不安、 どうする？

●長男は闘病中で収入がなく、次男も発達障害がありアルバイト生活。息子たちの将来を考えると、少しでも長く働かなければと、毎日かなり無理をしている

（65歳・自営業・貯蓄1500万円）

●お金のことを考えすぎてノイローゼになりそう。買い物で合計額が500円を超えそうなときは１品諦める。そして結局、何もかもを諦めることになる

（56歳・パート・貯蓄なし）

●退職時の想定より、預貯金の減り方が早い。将来年金だけでは特養や施設に入居できないと思うと不安で、外食や旅行を控えている

（66歳・年金受給者・貯蓄1500万円）



●貧しい老後を送りたくない。少しでも余剰をつくりたく、歩くだけでもらえるポイントや、レシート投稿でもらえるポイントをコツコツ貯めている。毎月5000円分くらいは貯まり、推し活資金の足しになる

（52歳・会社員・貯蓄額不明）

●共働きのため、節約の感覚が身についていない。貯蓄と年金だけでは将来的に今の生活レベルは保てないため、化粧品、サプリ、マッサージなど、どれを削るか考えている

（59歳・会社員・貯蓄1000万円）

●還暦をむかえた夫が、建設現場での作業をいつまで続けられるのか。私は日々の浪費がやめられず、老後資金は老齢の母から入るであろう、遺産をあてにしています

（58歳・主婦・貯蓄20万円）



＜不安はありません＞

●これ以上は節約できないほどかつかつなので、ケセラセラの精神。年金支給日の幸せな気持ちを楽しみに生きている

（64歳・年金受給者・貯蓄なし）

●「無いものは無い」と考え、不安に対して不感症になると決めた

（72歳・無職・貯蓄1500万円）

●かなり余裕があるが、そのことは人に言わないようにと心得ています。これまでコツコツ貯金してきたので、これからは消費に回したい

（66歳・パート・貯蓄6000万円）

