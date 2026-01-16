¾¯Ç¯·ºÌ³½ê¤Ç¼õ·º¼Ô¤ÎÊ¢¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¡Ö²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡×·ºÌ³´±¤Î27ºÐÃË¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡È¡´Û»Ô
È¡´Û¾¯Ç¯·ºÌ³½ê¤Ï2026Ç¯1·î16Æü¡¢·ºÌ³´±¤¬¼õ·º¼Ô¤ËË½¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¸ºµë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¡¢È¡´ÛÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÊÌ¸øÌ³°÷Ë½¹ÔÎÍµÔ¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¡´Û¾¯Ç¯·ºÌ³½ê¤Î27ºÐ¤Î·ºÌ³´±¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
È¡´Û¾¯Ç¯·ºÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·ºÌ³´±¤ÎÃË¤Ï¡¢¹©¾ì¤ÇÂÁÈ¤ò¤·¤Æºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¼õ·º¼Ô¤Ë¶á¤Å¤¡¢É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢º¸Â¤ÎÎ¢¤ò¤Ä¤ÞÀè¤Ç1²ó½³¤ëË½¹Ô¤ò¡¢2025Ç¯9·î5Æü¤Ë2ÅÙ¡¢9·î17Æü¤Ë1ÅÙ²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ºÌ³´±¤ÎÃË¤Ï¡Ö¸ýÆ¬¤Ç²¿ÅÙ¤â»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÈÂÎ¤Ç¼¨¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È¡´Û¾¯Ç¯·ºÌ³½ê¤ÎÅÏî´¿¿Ìé½êÄ¹¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤ò»Ï¤á´Ø·¸¤¹¤ë³§ÍÍÊý¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Åö½ê¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¿¦°÷»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¡¢¼º¤Ã¤¿¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£