È¢º¬±ØÅÁV°Ê¹ß¡ÄÀÄ³ØÂç¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÁê¼¡¤°Èï³²¡¡Áª¼ê¤âÁÊ¤¨¡ÖÀäÂÐ¤ËÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¡¡Ìä¤ï¤ì¤ë¡Ö¥â¥é¥ë¡×
È¢º¬¡õ¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¸å¡¢»×¤ï¤ÌÍ¾ÇÈ¤¬¡Ä
¡¡Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç¡£ÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤¹Ãæ¤Ç¡¢»×¤ï¤ÌÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¥â¥é¥ë¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£Àµ·î¤ÎÈ¢º¬¤òÁö¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏ¢ÆüÊóÆ»¤µ¤ì¡¢»þ¤Î¿Í¤Ë¡£¡Öµ±¤±ÂçºîÀï¡×¤ò·Ç¤²¤¿º£Âç²ñ¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬¡Ö100ÅÀËþÅÀ¡¢³§¤µ¤óµ±¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¿´î¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢»×¤ï¤ÌÍ¾ÇÈ¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±ýÏ©¤Î»³¾å¤ê5¶è¤Ç¶Ã°Û¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Áí¹çÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¹õÅÄÄ«Æü¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¼«¿È¤Îµ¶Êª¥µ¥¤¥ó¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ëÈï³²¤Ë¡£
¡¡11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»ö¤µ¤ì¤ë¤Èº£¸å¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç·è¤·¤Æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤¢¤È¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥óµ¶Êª¤Ê¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡±ýÏ©1¶è¤òÁö¤Ã¤¿¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê2Ç¯¡Ë¤âX¤ÇÈáÄË¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÅê¹Æ¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤³¤È¤òSNS¤ËºÜ¤»¤ë¤Î¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢¸µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè70²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿GMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×Î¦¾åÉô¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Èï³²¤Ë¡£¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ¤â·è¤·¤ÆÈ¿±þ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯»ÏÁá¡¹¤«¤éÎ¦¾å³¦¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¬¡¢°Õ¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î¥â¥é¥ë¤ËÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë