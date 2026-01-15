¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Û¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ¶¯¡ª¡Ö¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«ºß¤ËÊÑ²½¡×¤À¤Ã¤Æ¡ª
Å·¸õ¤äµ¤²¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ãå¹þ¤à¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÌÌÅÝ¡Ä¡Ä¡ª ¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Î¡Ö¥Ç¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÂµ¤ä¥Õー¥É¤Ê¤É¤¬¼è¤ê³°¤·¤Ç¤¤Æ¡¢¥·ー¥ó¤äµ¤¸õ¤Ë±þ¤¸¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥ó¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤µ¡Ç½À¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¦¥ó¥æー¥¹¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿§ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¥·¥ã¥ì´¶¥¢¥Ã¥×
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ç¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¥¿¥¹¥é¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\2,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÇÛ¿§ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥í¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«ºß¤ËÊÑ²½¥Ç¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë»ÅÍÍ¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âµ¤Î¼è¤ê³°¤·¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½À¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¯¡¢¹âÙû¿å¡¦UV¥«¥Ã¥È¡¦ÇØÃæ¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥·¥ç¥óÉÕ¤¡£¥é¥¤¥È¥Ùー¥¸¥å¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ä¥«ー¥¥°¥êー¥ó¤Ê¤ÉÂç¿Í½÷À¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥«¥é¥Ð¥ê¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¤ì¤¤¤áÇÉ¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤ÀöÎý¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ç¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¥È¥ì¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×\3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤Á¤é¤â¥Ç¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤Ç¡¢¥Õー¥É¡¦Âµ¡¦¿þ¡¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¼è¤ê³°¤»¤Þ¤¹¡£¼è¤ê³°¤·¤¿¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¿þ¤ò¼è¤ê³°¤»¤Ð¥·¥çー¥È¾æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃå²ó¤·¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÂÑµ×Ùû¿åµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å·¸õ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä¡¢¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
