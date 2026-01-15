¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¡ß½¸±Ñ¼Ò100¼þÇ¯¤Ç¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×¡ÙÌ¾ºî¤º¤é¤ê¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè°ìÃÆ¤Ï·×11ºîÉÊ22ÊÁ¤òÅ¸³«
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯T¥·¥ã¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUT¡×¤¬¡¢½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥Þ¥ó¥¬UT ½¸±Ñ¼ÒÁÏ¶È100¼þÇ¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò3·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¿¤É¤ëËÜ´ë²è¤Ï¡¢º£¸åÌó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«Í½Äê¤Ç¡¢ÎòÂåÌ¾ºî¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Ìó100ÊÁ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬½ç¼¡ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè°ìÃÆ¤Ï·×11ºîÉÊ22ÊÁ¤òÅ¸³«¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¡ÖUT¡×¡ß½¸±Ñ¼Ò100¼þÇ¯
¡¡À¤³¦Ãæ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬Ê¸²½¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌ¾ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¶Å½Ì¤·¤¿¤Î¤¬ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ä¤ÆºîÉÊ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë3»ï¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿11ºîÉÊ22ÊÁ¤òÅ¸³«¡£¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é³ë¾þ¶èµµÍ¸ø±àÁ°ÇÉ½Ð½ê¡×¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¡ÖÀ»Æ®»ÎÀ±Ìð¡×¡ÖÍ©¡úÍ·¡úÇò½ñ¡×¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤«¤é¤Ï¡ÖGANTZ¡×¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¥¸¥ã¥ó¥×SQ.¡Ù¤«¤é¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡ÝÌÀ¼£·õµÒÏ²Ì¡ëý¡Ý¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¾¯Ç¯¥Þ¥ó¥¬¤«¤éÀÄÇ¯¥Þ¥ó¥¬¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Ï¥á¥ó¥ºT¥·¥ã¥ÄÁ´22ÊÁ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï1990±ß¡£Á´¹ñ¤Î¥æ¥Ë¥¯¥íÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊC¡ËGege Akutami/SHUEISHA
¡ÊC¡ËP1998-2026
¡ÊC¡ËYoshihiroTogashi1990¡Ý1994
¡ÊC¡ËOSAMU AKIMOTO,ATELIER BEEDAMA/SHUEISHA
¡ÊC¡ËMasami Kurumada/SHUEISHA
¡ÊC¡ËNOBUHIRO WATSUKI/SHUEISHA
¡ÊC¡ËHiroya Oku/SHUEISHA
¡ÊC¡ËSatoru Noda/SHUEISHA
¡ÊC¡ËYasuhisa Hara/SHUEISHA
¡ÊC¡ËYoichi Takahashi
¡ÊC¡ËYudetamago/Shueisha
