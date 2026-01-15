¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¥½¥Ëー¤Î4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ó¥¢¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª¡¡65V·¿/55V·¿/50V·¿/43V·¿¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
KJ-65X75WL
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¥½¥Ëー¤Î4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ó¥¢¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï1·î21Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Google TVµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ä²»³Ú¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡£²»À¼¤Ç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸¡º÷¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¡£Android¡¦iPhone¤«¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¡¢²»³Ú¡¢¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Ö¥é¥Ó¥¢¤ÎÂç²èÌÌ¤Ë±Ç¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ê¥â¥³¥ó¤Î¡ÖGoogle ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¼¤Ç¸«¤¿¤¤Æ°²è¤òÃµ¤»¤ë¡Ö²»À¼¸¡º÷¡×¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¾åÊüÁ÷¤ä¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹âÀººÙ¤Ê±ÇÁü¤Ëºî¤ê¤«¤¨¤ëÄ¶²òÁü¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö4K X-Reality PRO¡Ê4K ¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー ¥×¥í¡Ë¡×¤òÅëºÜ¡£¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó±ÇÁü¤ò4K¤Ë¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Ðー¥È¤¹¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¡¢4K±ÇÁü¤ò¤µ¤é¤Ë¹âÀººÙ²½¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ÇÁü¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê¹âÀººÙ²½½èÍý¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²»¤ÎÏÄ¤ß¤òÄã¸º¤¹¤ë·Á¾õ¤Î¿¶Æ°ÈÄ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖX-Balanced Speaker¡×¤òÅëºÜ¡£²»¤Î²òÁü´¶¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ê¹â²»¼Á¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë½ÅÄã²»¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢65V·¿/55V·¿/50V·¿/43V·¿¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
KJ-50X75WL