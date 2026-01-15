AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¥á¡¼¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬³°Éô¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¢¤ê¡¢AI¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Google¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹¶·â
OpenAI¤Ë¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿À¸»ºÀ¸þ¾å¥Ä¡¼¥ë¡ÖSuperhuman¡×¤Ë¡¢¥á¡¼¥ëÊ¬ÀÏ¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼õ¿®È¢¤Ë¤¢¤ë¥á¡¼¥ë¤ò³°Éô¤ËÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÈ¼åÀ¤Ï´û¤Ë½¤ÀµºÑ¤ß¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Superhuman AI Exfiltrates Emails
https://www.promptarmor.com/resources/superhuman-ai-exfiltrates-emails
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤ÎPromptArmor¤¬Êó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Superhuman¤¬¥á¡¼¥ë¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¥á¡¼¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÉÔÀµ¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼õ¿®È¢¤ÎÁ´¥á¡¼¥ë¤ò¹¶·â¼Ô¤ÎGoogle¥Õ¥©¡¼¥à¤ØÁ÷¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÀÈ¼åÀ¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
Google¥Õ¥©¡¼¥à¤ÏÄÌ¾ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥ó¥¯¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
https://docs.google.com/forms/d/example/
Google¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï»öÁ°ÆþÎÏÉÕ¤¤Î²óÅú¥ê¥ó¥¯¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥ó¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡Öhello¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬²óÅú¤È¤·¤Æ¼«Æ°Á÷¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
https://docs.google.com/forms/d/example/?entry.953568459=hello
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¹¶·â¼Ô¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤ò´Þ¤á¤¿¥ê¥ó¥¯¤òÀ¸À®¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤ÎGoogle¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÁ÷¿®¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
https://docs.google.com/forms/d/example/?entry.953568459={AI ADDS CONFIDENTIAL EMAIL DATA HERE}
¤µ¤é¤Ë¡¢¹¶·â¼Ô¤Ï¾åµ¤ÎÉÔÀµ¤ÊURL¤ò¡Ö²èÁü¤ÎURL¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤¦¤è¤¦AI¤Ë»Ø¼¨¤·¡¢Markdown¹½Ê¸¤òÍÑ¤¤¤Æ²èÁü¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦Í¶Æ³¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÆ°ºî¤ÎÈÏáÆ¤È¤·¤ÆÍ×Ìó¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿Superhuman¤Ï¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¥á¡¼¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¼õ¿®È¢¤Î¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤ò´Þ¤á¤¿Google¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎURL¤òºîÀ®¡£¤³¤ÎURL¤ò²èÁü¤ÈÇ§¼±¤·¡¢É½¼¨¤µ¤»¤è¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤¹¡£Superhuman¤Î½èÍý¤Ç¥Ö¥é¥¦¥¶¤¬²èÁü¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ò»î¤ß¤ë¤È¡¢²èÁü¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËHTTP¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤¬Google¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Superhuman¤Î³«È¯¸µ¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ý¥ê¥·¡¼¤ÇGoogle¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Google¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£PromptArmor¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢1²ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÊ£¿ô¤Îµ¡Ì©¥á¡¼¥ëÁ´Ê¸¤òÎ®½Ð¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Î¤«¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌÀ½ÉÊ¡ÖSuperhuman Go¡×¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀÈ¼åÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Superhuman Go¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢GSuite¡¢Outlook¡¢Stripe¤Ê¤É¤Î³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡¢¾®ÇäÅù¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆSuperhuman Go¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÌòÎ©¤Ä¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Ä´ºº¤¹¤ë¤è¤¦°ÍÍê¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Superhuman Go¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²èÁü¤ò¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤ò¾¡¼ê¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Superhuman Go¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»Ø¼¨¤ËÌµ´Ø·¸¤Ê¥á¡¼¥ë¤ÎÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Î²èÁüURLËöÈø¤Ë¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤·¡¢²èÁü¤Î¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁàºî¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥á¡¼¥¿¡¼ÉôÊ¬¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥È¤Î´ÉÍý¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
PromptArmor¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÀÈ¼åÀ¤òSuperhuman¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±¼Ò¤Ï¿×Â®¤Ë½èÍý¤·½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Superhuman¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂÐ±þ¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ø¤Î¸¥¿È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£