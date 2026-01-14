ÇµÌÚºä46ÎÓÎÜÆà¡¦±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡¦Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¡¢´üÊÌ¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¸ÄÀ
1·î14Æü¡¢ÇµÌÚºä46¤¬5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤ÎDisc1¤Ë¤Ï¡¢29th¥·¥ó¥°¥ë¡ØActually...¡Ù¤«¤éºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡Ù¤Þ¤Ç¤ÎÉ½Âê¶Ê¤ä6´üÀ¸¤Î¿·¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢3¼ï¤Î½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢3´üÀ¸¡¢4´üÀ¸¡¢5´üÀ¸¤½¤ì¤¾¤ì´üÊÌ¤Î¿·¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢´üÊÌ¶Ê¤ÎÃæ¤«¤éÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
4´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖFake Doctor¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÎÓÎÜÆà¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤â¥¢¥ó¥À¡¼³Ú¶Ê¡Ö¤µ¤¶ÇÈ¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¡×¤Ç°ËÆ£Íý¡¹°É¤È¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£Æ±¶Ê¤ÎMV¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Î¤â¾å¼ê¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¯Ì¥¤»Êý¤â¾å¼ê¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ê²Ú¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ËÓ¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢º£²óÃ±ÆÈ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆüËÜÂç³Ø¤Î·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¡ÖÂè5²ó TYO³ØÀ¸¥à¡¼¥Ó¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Ç´ÆÆÄ¤·¤¿ºîÉÊ¤¬Æ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£Â¿ºÍ¤ÊÈà½÷¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òº£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¡£
5´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖJust a sec.¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥¢¥ó¥À¡¼³Ú¶Ê¡ÖÍî¤È¤·Êª¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇµÌÚºä¤é¤·¤µ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ë»Ò¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö²ÄÇ½ÀÌµ¸ÂÂç¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¤À¡£¤½¤ó¤Ê±üÅÄ¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤Î1¤Ä¤¬¡¢Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¡£2025Ç¯¤ÏÌ¾ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø1789¡Á¥Ð¥¹¥Æ¥£¡¼¥æ¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥Ù¥¹¡Ù¤ËÄ©¤à¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¶¯¤ß¤ò¼´¤Ë¤·¤¿³èÌö¤Î¾ì¤âÃå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î5´üÀ¸³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ²ÎÀ¼¤Ë¤â¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢6´üÀ¸³Ú¶Ê¡ÖÁ´ÎÏ¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Âç±Û¤Ò¤Ê¤Î¤À¡£Èà½÷¤Ï¡¢6´üÀ¸¤¬½é»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡Ù¤Ç¡¢»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤âÆÈÆÃ¤Î¥¥ì¤È¼êµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤Ç¡¢Ì¥Æþ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃíÌÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÈ´Å§¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢Åú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ë´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤½¤Î¸ÄÀ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²Ö³«¤¯¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤½¤¦¤À¡£
ÇµÌÚºä46¤Ï¡¢2·î22Æü¡¦23Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ØMy respect¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¡ÖÇµÌÚºä46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE ¡ØMy respect¡Ù¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ç³Ú¶Ê¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë²Ã¤¨¡¢´üÊÌ¶Ê¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£