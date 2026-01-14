Î¢¶âÌäÂê¤Ç¤â¡Ö³Ø²ñÉ¼¤Î¸å²¡¤·¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¡Ä½°±¡Áª¤ÇÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº¤È¡ÖÊ¡²¬À¯³¦¤Ç¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡×ÂçÊªÏ²¿Í¸õÊä
¡Ò¹â»Ô¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡õ¸øÌÀÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ÇËÌ³¤Æ»Áªµó¶è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡ÖËÌ³¤Æ»4¶è¤Ï¸øÌÀ¤¬¸õÊäÍÊÎ©¤òÃÇÇ°¡×¡Ô½°±¡Áª¡È1·î²ò»¶¡É´°Á´Í½Â¬¡¦ºÆ¸ø³«¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1·î9Æü¤ËÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¤·¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤â¸åÄÉ¤¤¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½°±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¡×¡£¤â¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÊóÆ»ÄÌ¤ê¡¢²ò»¶¤Î¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢À¯³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ï¤¤¤«¤Ë½ñ¤´¹¤ï¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏÀ¯¼£¹Êó¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½êÂåÉ½¤Îµ×ÊÝÅÄÀµ»Ö»á¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯11·î¤Ë¶ÛµÞÁªµóÍ½Â¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£ºòÇ¯11·î¸ø³«¤Îµ»ö¤òÆÃÊÌ¤ËºÆ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡2025Ç¯10·î21Æü¤ËÈ¯Â¤·¡¢Ìó1¥«·î¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿2025Ç¯11·îÃæ½Ü¤ÎÁ´¹ñÅÅÏÃÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï69.9%¡£¤³¤ì¤ÏÁ°²ó¤Î10·îÄ´ºº¤«¤é5.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å¾º¤·¤¿¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¡£JNN¤¬11·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï82.0¡ó¤È¤µ¤é¤Ë¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤¬Â³¤¯¸½¾õ¤«¤é¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ë¤ï¤«¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÉôµÄ°÷¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë½°±¡¤ÎÁá´ü²ò»¶ÏÀ¤À¡£
¡¡²ò»¶¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤«¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬µ×ÊÝÅÄ»á¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯11·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¶ÛµÞÁªµóÍ½Â¬¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Í½Â¬·ë²Ì¤¬»»½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£½°±¡Áª¤Ç¤Ï11¤Î¾®Áªµó¶è¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁªµóÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÊ¡²¬¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¡ÇÔ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼«Ì±¤¬9¾¡¤òµó¤²¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¼«Ì±¤¬¶¯¤¤ÃÏ°è¤Ç¡¢¼«Ì±¤¬¶ìÀï¤·¤¿Á°²ó¤Î2024Ç¯Áªµó¤Ç¤â7µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£1·î²ò»¶¤Ê¤é¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë³ÍÆÀµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤¹Í½Â¬·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬Ê¡²¬11¶è¤À¡£Î¢¶âÌäÂê¤Ç½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢Á°²óÍîÁª¤·¤¿ÉðÅÄÎÉÂÀ¸µÁíÌ³Áê¤¬·þÅÚ½ÅÍè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½°±¡À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÉðÅÄ¸µÁíÌ³Áê¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¼«¸øÏ¢Î©¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¸øÌÀ¤ä³Ø²ñ¤ÈÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉðÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¸øÌÀÀÚ¤ê¡É¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÓñ¤«¤ì¤ëËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤È¡¢Ê¡²¬À¯³¦¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸øÌÀ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ËãÀ¸»á¤Ø¤Î¤±¤óÀ©¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÅöÁª¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¸õÊä¤Ç¤¹¡£ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ë²Ã¤¨¤Æ³Ø²ñÉ¼¤Î¸å²¡¤·¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡×¡ÊÃÏ¸µ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ç¤ÏÊ¡²¬11¶è¤ÎÍ½Â¬·ë²Ì¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤ÆÂ¾¤ÎÁªµó¶è¤Î¾ðÀª¤Ï¡©¡¡¤³¤ÎÅú¤¨¤â´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÁªµó¶è¤òÌÖÍå¤·¤¿¡Ö½°±¡ÁªÁ´289Áªµó¶è´°Á´Í½Â¬¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤è¤ë¾Ü¤·¤¤²òÀâ¡Ö¡È1·î²ò»¶¡ÉµÞÉâ¾å ½°±¡Áª¡ØÅöÍîÍ½Â¬¥ê¥¹¥È¡Ù¤òÅ°Äì²òÀâ¡×¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ¡Ë