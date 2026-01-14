À¾ÉðÂçÊä¶¯¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¥³¡¼¥Á¤¬·üÇ°¤¹¤ë¡È¥â¥Á¥ÙÄã²¼¡É¡¡ÅÁÇÅ¤¹¤ëÉé¤Î´¶¾ð¡¢¼ã¼ê¤Ë´íµ¡´¶
µåÃÄ¤Ï·¬¸¶¡¢ÀÐ°æ°ì¡¢ÎÓ°Â²Ä¡¢¥«¥Ê¥ê¥ª¤Ê¤É¡ÄÌî¼ê¤ÎÂç·¿Êä¶¯¤ò´º¹Ô
¡¡3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤«¤é¤ÎºÆ·ú¤ò¿Þ¤ëÀ¾Éð¤¬¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢Âç·¿Êä¶¯¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£FA¤Ç¤ÏDeNA¤«¤é·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤ò¥À¥Ö¥ëÊä¶¯¡£ÂæÏÑµå³¦¤ÎÂçË¤¡¦ÎÓ°Â²Ä³°Ìî¼ê¤ä¡¢ºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç6ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥«¥Ê¥ê¥ª³°Ìî¼ê¤â³ÍÆÀ¡£ÆÀÅÀÎÏ¶¯²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë¡È¥Õ¥¿¡É¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Î¼ã¼êÌî¼ê¿Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÄã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·§ÂåÀ»¿Í³°Ìî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ï13Æü¡¢¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò»ë»¡Ãæ¤Î¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¯ÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¾¸ý´ÆÆÄ¤â¡Ø¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¥Í¥Ó¥ó¤À¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤ÎÃ´Åö¤Ç¤¢¤ë³°Ìî¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤ÏÁè¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î°ì¿Í¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¼é¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¿·³°¹ñ¿Í¡¢¡ÊÀ¾Àî¡Ë°¦Ìé¡¢·¬¸¶·¯¡¢Ä¹Ã«Àî¡¢¤ÇÅÏÉôÀ»Ìï¤¬¥µ¡¼¥ÉÄ©Àï¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ä¤Ã¤¿¤«¤éº£Ç¯¤â¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡Ê¥¥ã¥ó¥×¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×
¡¡·§Âå¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö·¬¸¶·¯¤¬Ç®¤¤ÃË¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤¹¤´¤¯¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¤¤¤¶¥Áè¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÇØÈÖ¹æ7¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Þ¥ó¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤Ç¤¢¤í¤¦²½³ØÈ¿±þ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢8Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î124»î¹ç¤Ç10ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¾Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤¬¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼éÈ÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¤â¤Á¤í¤ó°¦Ìé¤¬°ÂÄê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡Êº£Ç¯¤â¡Ë¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤È¤«¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»×¤¨¤Ð2019Ç¯¥ª¥Õ¤Î½©»³æÆ¸ã¤ÎÎ®½Ð°Ê¸å¡¢³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÉÔºß¤¬5Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¾õ¶·¤ò¤è¤¦¤ä¤¯ÂÇÇË¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤³¤ÎÃÌÏÃ¤«¤é¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
·§Âå¥³¡¼¥Á¤Î·è°Õ¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿Áª¼êÁØ¤Ë¸ü¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¶¥Áè·ã²½¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÀ¾Éð¤À¤¬¡¢·§Âå¥³¡¼¥Á¤Ï°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ª¥Õ¤ËµåÃÄ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Âç·¿Êä¶¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ÀËÍ¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¼ã¤¤»ÒÃ£¡¢À¸¤¨È´¤¤ÎÁª¼êÃ£¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤ë¡£¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÊÊä¶¯¤¬¡Ë1¤«½ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÁª¼êÃ£¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡ÈÀäÂÐ»È¤¦¤¸¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶¥Áè¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Âç·¿Ê£¿ôÊä¶¯¤¬¼ã¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë·üÇ°ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤ë¿·ÀïÎÏ¤Ï¡¢2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÂç¤¤¤Ë¼«¿È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤½¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Àè·è¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ûÂ¸ÀïÎÏ¤ÎÆ®»Ö¤Ë¤â²Ð¤¬ÉÕ¤¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â·ã²½¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢·§Âå¥³¡¼¥Á¤¬ÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÀïÎÏ¶¯²½¤¬¼ã¼ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¡ÖÎã¤¨¤ÐÄ¹Ã«Àî¤Ê¤É¤Ïº£Ç¯¤ËÅÒ¤±¤ë»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¾å¸þ¤¡¢¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¡¢6Ç¯ÌÜ¤Î23ºÐ³°Ìî¼ê¤Î¸½¾õ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºò½©¥¥ã¥ó¥×¤«¤é»°ÎÝ¤Ø¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ËÄ©ÀïÃæ¤Î2Ç¯ÌÜ¡¦ÅÏÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤â¤·ÆâÌî¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤ÇÉé¤±¤¿¤é¡¢¤¢¤ÎÂÇÎÏ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Êº¸Íã¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Áª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÝ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£°ì¿Í¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¦¤Þ¤¯¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Áª¼ê»þÂå¡¢¹±Îã¤À¤Ã¤¿»î¹çÁ°·±¼¨¤Ç¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÍº¤Ï¼í¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¡ÉÌÂ¸À¡È¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤òÏÂ¤Þ¤»2018¡¢19Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸µ¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¥³¡¼¥Á¤È¤Ê¤êÁª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡È¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°ËÆ£½ç°ì / Junichi Ito¡Ë