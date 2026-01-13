1月11日、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』の第2話が放送された。仲野太賀演じる主人公の幼なじみの娘・直を演じる女優の白石聖に、多くの称賛が寄せられている。

戦国時代、豊臣秀吉の天下統一までの歩みを支えた弟・豊臣秀長を主人公にすえた同作。白石は、仲野演じる小一郎（後の秀長）の幼なじみで、初恋の相手として登場している。

互いに思い合うも、気持ちを打ち明けてこなかった2人。第2話では、兄とともに清須へ行くことを決意した小一郎が「わしと一緒に来てほしい。わしのそばにいてくれ!」と告白し、直が涙ながらに「私、すごいな。小一郎ならきっとそう言うと思った」と、うれしそうに返すやり取りが視聴者をわかせた。

「白石さん演じる直の役には、当初、永野芽郁さんが予定されていました。しかし2025年4月、永野さんに田中圭さんとの不倫疑惑が報じられ、やむなく大河ドラマを降板することに。急遽、白石さんが代役に抜擢され、無事、放送にこぎつけました。

永野さんとも似た透明感はありつつ、落ち着いた丁寧な演技が好評で、まだ第2話ですが、すでに『白石さんでよかった』という反応が集まっています」（芸能担当記者）

Xでは、永野と白石を比較し、白石の演技やビジュアルを推す声が噴出。“永野食い”ともいえるほどの評判だ。

《永野芽郁のスキャンダルがどうのを差し引いても直は白石聖が正解だったと思うんですよ》

《#豊臣兄弟 で存在感がある俳優の一人。当初のキャストは永野芽郁だったそうだが、白石聖の方がはまり役だと思う。》

《豊臣兄弟、永野芽郁さんの代役で出演することになった白石聖さん。まだ2話だけど、最初からこの人で良かったんじゃない?って思いながら観てる人、多そう。》

白石は2016年に女優デビュー。『ゼクシィ』12代めCMガールや、ドラマ『潜入兄弟 特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系）、『私の夫と結婚して』（Amazon Prime Video）などに出演し、話題を集めてきた。2025年5月には、有村架純らが所属する芸能事務所「フラーム」に移籍しており、今後の活躍が期待されている女優のひとりだ。

「今回の大河ドラマ出演がブレイクのきっかけになるのでは、という意見も多く聞こえてきます。2020年の大河『麒麟がくる』では、沢尻エリカさんの代役として川口春奈さんが帰蝶役を演じ、人気を急上昇させ、それがいまの活躍につながっています。

ほかにも、2024年の大河『光る君へ』では、永山絢斗（けんと）さんの代役に竜星涼さんが抜擢されたのですが、蓋を開ければ“はまり役”と絶賛されました。NHK連続テレビ小説『ちむどんどん』（2022年）のダメ男演技で落とした好感度も無事、回復し、“黒歴史払拭”といわれたほどです。白石さんも、注目度が高いこのチャンスを、ぜひものにしてほしいですね」（芸能担当記者）

大ブレイクの予感……!