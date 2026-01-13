3週間船が出ていません。

【写真を見る】悪天候で定期船が3週間連続欠航 過去最長を更新…離島を襲った”荒天”で定期船が来ない 「定期船」も「臨時便」も出航目途たたず 庄内は明日も大荒れか（山形）

山形県酒田市の酒田港と離島・飛島（とびしま）を結ぶ定期船「とびしま」の欠航が、きょう（13日）時点で21日連続となりました。過去最長を更新し続けています。

山形地方気象台によりますと、きょう、酒田市では午後３時１１分に最大瞬間風速２５．８メートルを観測したほか酒田市飛島では午後１時４６分に最大瞬間風速３４．９メートルを観測し、庄内には波浪警報が発表されるなど海はしけました。

こうした影響で酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」は、きょうも欠航となりました。

定期船「とびしま」は、年末から続く荒れた天気の影響で欠航が過去最長を更新し続けていて、きょうで２１日連続となっています。

■出航できる目途はたたず

庄内ではあすも大荒れや大しけとなる所がある見込みで定期船の出航は難しいとみられます。

また、酒田市では、物資だけを載せて運航する「臨時便」を出航できるよう準備しているということですが、今のところ出航できる目途はたっていません。

島民は今も、荒れる海を見ながら、生活が「日常」に戻るのを待っています。

■あすの庄内の天気を詳しく

山形地方気象台発表

庄内では、急速に発達する低気圧や前線の影響により、大荒れや大しけとなっています。１４日明け方にかけて暴風雪に、１４日夕方にかけて高波に警戒してください。また、山形県では、１３日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

１３日は、低気圧が急速に発達しながら北海道付近からオホーツク海へ進み、寒冷前線が東北地方を通過するでしょう。その後、１４日にかけて北日本では西高東低の気圧配置となる見込みです。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、１３日は、大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、庄内では、雪を伴った西よりの暴風や大しけが続く見込みです。また、山形県では、積乱雲が発達し雷の発生する所があるでしょう。



［風の予想］

１３日から１４日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）

庄内 海上 ２０メートル （３０メートル）

庄内 陸上 １８メートル （３０メートル）



［波の予想］

１３日から１４日にかけて予想される波の高さ

６メートル



［防災事項］

庄内では、１４日明け方にかけて、雪を伴った西よりの暴風による建物への被害、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒し、１４日夕方にかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。

また、山形県では、１３日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。